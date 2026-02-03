A dél-szudáni elnök véletlenül egy halott ellenzékit is kinevezett a választási bizottságba

Salva Kiir dél-szudáni elnök véletlenül egy halott politikust is kinevezett a választási bizottságba, aminek elő kell készítenie a 2011 óta független ország első választását.

Az elnöki szóvivő úgy fogalmazott: a kormányzat „sajnálatos mulasztást” követett el azzal, hogy Steward Sorobia Budia néhai ellenzéki politikus is szerepelt azon személyek listáján, akiket Kiir kinevezett a testületbe egy rendeletében.

Budia öt éve halt meg, a családja pedig kártérítést követel a téves kinevezés miatt. „Kultúránkban elfogadhatatlan emlegetni, vagy »felébreszteni« egy halott személy lelkét, vagy szellemét a család tudomása, hozzájárulása, vagy részvétele nélkül” – áll a hozzátartozók közleményében.

Salva Kiir elnök 2022. december 2-án Dzsubában. Fotó: Samir Bol/AFP

A 2011 óta független Dél-Szudánban még nem tartottak választásokat, de már több polgárháborút is elszenvedett az ország. Az eredetileg 2025 decemberére kiírt elnök- és parlamenti választásokat röviddel a megtartásuk előtt elhalasztották. Az újabb elképzelések szerint a voksolást idén decemberben tartanák meg.

Salva Kiir elnök néhány évvel ezelőtt egy útavatón a himnusz alatt összehugyozta magát, majd az élőben leadott jelenet készítőit őrizetbe vették. (via MTI)