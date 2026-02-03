Az anyja elhanyagolta, így tizenhatszor került intenzív osztályra egy cukorbeteg fiú

Gondozási kötelezettsége elmulasztása miatt felfüggesztett börtönbüntetést kért a Kazincbarcikai Járási Ügyészség egy nőre, aki a vád szerint évekig elhanyagolta cukorbeteg fia vércukorszintjének és táplálkozásának ellenőrzését, ami miatt szövődményként további társbetegségek is felléptek a kiskorúnál.

A vádirat szerint az anya férje halála után, 2022. májustól nem mérte a 1,5 éves kora óta inzulinnal kezelt gyereke vércukrát, nem ellenőrizte az étkezését, és a kontrollvizsgálatokra sem vitte el.

A hanyagság következményeként a gyereket 2022 júliusától 2025 márciusáig tizenhatszor életveszélyes állapotban kellett kórházba szállítani, ahol intenzív osztályos kezelésre szorult. Az ügyészség szerint a vádlott gondozási kötelezettségét olyan súlyos fokban megszegte, hogy a gyereke egészségét és testi fejlődését veszélyeztette.

A vádhatóság a kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt benyújtott vádiratában a büntetlen előéletű vádlottal szemben – tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben – felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott.