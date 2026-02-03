Elszámolták a tanárok béremelését

Központilag nem jól számolták ki a pedagógusok idei évre szóló, 10 százalékos béremelésének fedezetét, ezért a kormánynak többször is módosítania kellett az emelés előirányzatán – írja a Népszava a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének beszámolója alapján.

A problémát az okozta, hogy az idei 10 százalékos emelés alapjául szolgáló bértömegbe nem számolták bele a tavalyi, fejenként bruttó 20 ezer forintos bérfedezetet, amit a teljesítményértékelés alapján kaphattak a pedagógusok. Emiatt az idei emelés előirányzata alacsonyabb volt, mint kellett volna.

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a szakszervezeteknek küldött levelében – amit a PDSZ tett közzé – azt írta, a fedezet biztosítása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium már kétszer módosította a finanszírozás számításának alapjául szolgáló támogatási összegeket, így szerinte már megfelelő mértékű többletet biztosítanak a 10 százalékos béremelés megvalósításához. De mire ezekre a korrekciókra sor került, a PDSZ szerint a munkáltatók már végeztek a számfejtéssel, így az utólag kapott korrekciós összegeket nem egyenlő mértékben oszthatják szét a pedagógusok között.

A PDSZ ügyvivője, Nagy Erzsébet a Népszavának azt mondta, a bértömegemelésnek egységesen, intézményi szinten 10 százalékosnak kell lennie. A szakszervezet egy béremelés-kalkulátort is készített a pedagógusok számára, amivel ki lehet számolni, kinek mennyi béremelést kellett kapnia idén januárban. Azoknak, akik 10 százaléknál kevesebbet kaptakm azt javasolja, kérjenek a munkáltatótól tájékoztatást arról, milyen szempontok szerint történt a bértömeg elosztása, a differenciálás ugyanis akkor lehet jogellenes, ha sérti az egyenlő bánásmód elvét.

Maruzsa Zoltán a történtekkel kapcsolatban a Népszava szerint azt mondta: „A béremelés mértéke a bérek radikális felzárkóztatását követően a diplomás átlagbér emelkedésével azonos mértékű, és ez a következő években is így lesz. A rendszerváltás óta sosem érte még el a pedagógus átlagbér a diplomás átlagbér 80 százalékát, csak most, éppen a patrióta kormány intézkedéseinek köszönhetően. Ennek nem minden szakszervezeti aktivista örül, de ettől még tény.”

Azt már nem tette hozzá, hogy a pedagógusok béremelése nem kis részben uniós pénzből valósulhat meg.