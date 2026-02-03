FlixBusra szállt, majd eltűnt egy külföldről hazafelé tartó fiatal férfi

Eltűnt egy Hollandiából hazafelé tartó fiatal magyar férfi. A 21 éves Petró Zoltántól január 26-án érkezett utoljára jelzés.

A 24.hu cikke szerint Petró Zoltán egy FlixBus-járattal indult haza. Utoljára családjával kommunikált, azt írta, Brüsszelben van. A telefonja azonban később kikapcsolt, hollétéről pedig semmilyen információ sem érkezett.

Petró Zoltán körülbelül 166–170 centiméter magas, közepes testalkatú, barna hajú és barna szemű. A család tudomása szerint egy ismeretlen tetoválás található a combján.

A rendőrség körözést adott ki az ügyében. Azt kérték, aki bármit tud Petró Zoltánról, az haladéktalanul jelezze a Miskolci Rendőrkapitányságnak a +36 46 514 511-es telefonszámon.