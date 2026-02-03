Krasznahorkai László elment Iványi Gáborhoz az Oltalom Karitatív Egyesület központjába

„Nobel-díjas vendéget fogadott hétfőn Iványi Gábor az Oltalom Karitatív Egyesület központjában. Krasznahorkai László baráti szívvel érdeklődött a munkánk iránt, bejárta a Dankó utca 9-ben és 11-ben működő szociális és oktatási intézményeinket” – számoltak be a látogatásról Iványi Gábor Facebook-oldalán.

Azt írják, a „világhírű írónak gratuláló levelet küldtünk korábban, amelyben meghívtuk egy békásmegyeri istentiszteletre”. „Egy közös ismerős révén az Oltalom Kórház tevékenysége különösen felkeltette a figyelmét, és azzal keresett fel minket, hogy személyesen szeretné támogatását kifejezni nálunk. Krasznahorkai megígérte, hogy a kapcsolatot fenntartjuk, és tavasszal újra találkozunk” – írják a posztban.

Iványi Gábor egyházát és egyesületeit másfél évtizede szívatja az Orbán-rendszer. Arról, hogy hogyan jutottak idáig, ebben a cikkben írtunk részletesebben. Iványi Gábor tavaly a 444-nek azt mondta, „a Kádár-rendszerben nem üldözték így halálra az embert, és talán nem is loptak ennyire”.