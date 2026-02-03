Lelőtt egy iráni drónt az amerikai hadsereg

Az amerikai hadsereg kedden lelőtt egy iráni drónt, ami az Arab-tengeren megközelítette az Abraham Lincoln repülőgép-hordozót – írja a Reuters amerikai tisztségviselőkre hivatkozva. Az iráni gyártmányú Sahíd–139 típusú drón a repülőgép-hordozó felé repült, és egy amerikai F–35-ös vadászgép semmisítette meg.

Az Egyesült Államok az év elején megerősítette katonai jelenlétét a Közel-Keleten, és a repülőgép-hordozót, valamint több rombolót vezényelt a térségbe. Donald Trump amerikai elnök a lépést a növekvő feszültségekkel indokolta, és figyelmeztette Iránt, hogy ne alkalmazzon erőszakot a tiltakozások leverésére, illetve ne indítsa újra atomprogramját.

Maszúd Pezeskján iráni elnök kedden közölte, hogy Irán kész tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal. Arra utasította Abbasz Aragcsi külügyminisztert, hogy kezdjen egyeztetéseket, „amennyiben megfelelő környezet áll rendelkezésre olyan, amely mentes a fenyegetésektől és az ésszerűtlen elvárásoktól”. Előtte Ali Hamenei ajatollah arra figyelmeztetett, hogy bármilyen Irán elleni támadás „regionális háborút” robbantana ki. (Reuters/BBC)