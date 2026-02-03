Razziáztak az X franciaországi irodáiban

A párizsi ügyészség razziát tartott Elon Musk X (egykoron Twitter) nevű vállalatának franciaországi irodáiban – írja a BBC. Egy az X-en közzétett nyilatkozat szerint a razziát a kiberbűnözés elleni egység végzi, a nyomozást az Europol is segíti.

A BBC azt írja, a razzia egy 2025 januárjában indított nyomozáshoz kapcsolódik, ami az X algoritmusával és az általa ajánlott tartalmakkal kapcsolatos panaszok nyomán indult, miután szexuálisan explicit deepfake-ek és holokauszt-tagadó tartalmak kerültek ki az oldalra.

Az X korábban egy bejegyzésben „politikailag motiváltnak” minősítette a nyomozás kiterjesztését, és tagadta az algoritmus manipulálásával kapcsolatos vádakat.

Az ügyészség közölte, hogy Elon Muskot és az X korábbi vezérigazgatóját, Linda Yaccarinót is beidézték egy áprilisban meghallgatásra. Az ügyben az X egyelőre nem reagált.