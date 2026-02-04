700 szövetségi rendfenntartót vonnak ki azonnali hatállyal Minnesotából

A Trump-kormány csökkenti a bevándorlási hatóságok létszámát Minnesotában, miután az állami és helyi vezetők beleegyeztek abba, hogy együttműködnek a szövetségi szervekkel, és átadják a letartóztatott bevándorlókat – erről szerdán beszélt Tom Homan, a kormány bevándorlási ügyekért felelős megbízottja.

Trump „határcárja" szerint azonnali hatállyal mintegy 700 szövetségi tisztet vonnak ki Minnesotából, ami a térségbe vezényelt erők nagyjából egynegyedét jelenti.

Homan ugyanakkor nem mondta meg, mikor érhet véget a minnesotai művelet. A döntést az elmúlt hetek feszültségei és a térségében zajló, egyre hevesebb tüntetések előzték meg, különösen azután, hogy Minneapolisban szövetségi ügynökök lelőttek egy tüntetőt, Alex Prettit. Ez volt a második halálos lövés, amelyet szövetségi tisztek adtak le a városban.

Homan szerint a szélesebb körű kivonásra csak akkor kerülhet sor, ha megszűnik a szövetségi ügynökök munkájának akadályozása, beleértve az őrizetbe vételek megzavarását és az útlezárásokat. A megbízott azt is hangsúlyozta, hogy azt várja el a börtönöktől: értesítsék a Bevándorlási és Vámhivatalt (ICE) azokról a fogvatartottakról, akiket ki lehet toloncolni. Szerinte az érintettek átadása az ICE-nak biztonságosabb megoldás, mert így kevesebb szövetségi tisztnek kell az országban illegálisan tartózkodó emberek után kutatnia.