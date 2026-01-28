Két rendőr is meglőtte Alex Prettit

Két rendőr tüzelt a hétvégén Minneapolisban – derül ki a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) kezdeti kongresszusi jelentéséből, amelyet a CNN ismertet. A jelentés a Vám- és Határőrség (CBP) kezdeti nyomozásából származik. Eszerint „a CBP személyzet megpróbálta őrizetbe venni Pretit. Pretti ellenállt a CBP személyzet erőfeszítéseinek, és dulakodás kezdődött”. Egy rendőr többször kiabálta: "Fegyvere van!"

„Kb. öt másodperccel később (egy határőr ügynök) CBP-kibocsátású Glock 19-essel, és (egy vám- és határőr tiszt) CBP-kibocsátású Glock 47-essel tüzeltek Prettire” – áll a jelentésben.

A jelentés nem mondja ki kifejezetten, hogy a két rendfenntartó által leadott golyók eltalálták Prettit. A nyilvánosságban eddig az is terjedt, hogy Prettit saját fegyverével lőtték meg. A jelentés szerint azonban a rendőrök saját, hivatalból kiadott fegyvereikkel tüzeltek. Az elérhető felvételek elemzése szerint egy rendőr eltávolította Pretti fegyverét a derekából közvetlenül a lövöldözés előtt. A jelentés azt írja, a CBP személyzet „levágta Pretti ruháját, és orvosi segítséget nyújtott neki mellkasi szorításokat helyezve a sebekre”.

Alex Pretti a lövések előtt. Forrás: x

Az előzményekről is szó van az írásban. Eszerint az eseménysor azzal kezdődött, hogy az egyik határőr megparancsolta két síppal tüntető nőnek, hogy hagyják el az utat, de ők nem mozdultak. „(A rendőr) eltolta őket, és az egyik nő ekkor egy férfihoz futott, aki később 37 éves Alex Jeffrey Prettiként, amerikai állampolgárként azonosították” – írják. A rendőrök megpróbálták őrizetbe venni Prettit, ám ő „ellenállt a CBP személyzet erőfeszítéseinek, dulakodás kezdődött”. Több mint tíz perccel Pretti lelövése és megölése után a Minneapolis-i Tűzoltóság Sürgősségi Orvosi Szolgálata a Hennepin megyei Egészségügyi Központba szállította a férfit, ahol kb. 9:32-kor halottnak nyilvánították. A boncolás még tart.

Megemlékezés Alex Prettiről. Fotó: OCTAVIO JONES/AFP

Alex Prettit január 24-én szombaton a határőrség ügynökei lőtték le Minnepolisban. A 37 éves férfiről kiderült, hogy egy sürgősségi osztályon dolgozott ápolóként. Donald Trump „nagyon szerencsétlen esetnek” minősítette a halálát. Minneapolisban ez volt a harmadik lövöldözés idén, amiben szövetségi ügynökök érintettek. Az első eset január 7-én történt, amikor az ICE ügynökei megölték a 37 éves Renee Goodot. Egy héttel később pedig egy venezuelai férfit lőttek meg az ügynökök.