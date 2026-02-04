A rendőrség közleménye cáfolja Lázárt

„A szervezők nem kérték a rendőrség közreműködését a rend fenntartásában. A fórumot megelőzően, a fórumon, a fórumot követően a rendőrség a résztvevők közül senkit nem igazoltatott, kép- és hangfelvételt nem készített” – tette közzé a Heves megyei rendőrség a Police.hu-n.

Ez azért fontos, mert így nem lehet igaz, amit Lázár János állított az esetről.

Lázár két héttel ezelőtti fórumán azt mondta: „Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti”

Ezután jött a múlt heti kaotikus Lázárinfó Gyöngyösön, ahol a minisztert piros lapokat felmutató cigány aktivisták, politikusok, tüntetők várták a helyszínen. Másnap néhány kitakart arcú tüntetőről érzékeny bűnügyi adatokat tettek közzé kormánypárti politikusok, köztük Orbán Viktor és Menczer Tamás is.

Erre mondta azt Lázár, hogy ezek az információk a rendőrségtől származtak.

Szó szerint így fogalmazott: „a rendőrségnek hivatalból kell igazoltatnia azokat, akik megzavarják a gyülekezési törvény hatálya alá eső rendezvényt, erőszakosan lépnek fel, és bűncselekmény elkövetésével fenyegetnek”. Egy visszakérdésre arról beszélt, hogy a rendőrség egy állami szervezet, ő kormánytag, és amit a kormány tudhat, azt ő is tudhatja. Arra a kérdésre, hogy akkor Pintér Sándor belügyminiszter kérte-e ki ezeket az információkat a rendőrségtől, és mondta el neki, azt mondta, a belügyminiszter „nem kért ki semmit. Én arra a kérdésre tudok válaszolni, hogy ami a kormányra tartozik, az rám is tartozik”.

A sajtótájékoztató után Lázár és Krakkó forgatott még egy rövid videót, amiben ismét kritizálták az újságírókat, Lázár arról beszélt, hogy lökdösték egymást és az ő kollégáit is. Majd Krakkó arra hivatkozva, hogy az újságírók egymás szavába vágtak, és nem tudták feltenni a kérdést, megismételte, hogy Lázár honnan tudta, hogy kik voltak a fórumán.

Erre Lázár János azt mondta, onnan tudja, hogy:

„A rendőrség nyilván igazoltatta őket, utána a belügyminiszter nyilván jelentette a miniszterelnöknek, mert egy miniszterről van szó. Én annyit tudok, amennyit a kormány tagjai tudhatnak.”

Vagyis Lázár János azt állította, hogy Pintér Sándor belügyminiszter adott jelentést Orbán Viktornak. Ezt vonja kétségbe most a rendőrség friss közleménye.