A Temuval erősítené e-kereskedelmi szerepét a Magyar Posta

Szándéknyilatkozatot írt alá a Magyar Posta és a kínai Temu, amellyel közelebb hoznák egymáshoz a két cég működését, és közös fejlesztéseket készítenének elő. A cél az, hogy a Temun értékesítő magyar kereskedők és a vásárlók is gördülékenyebb kiszolgálást kapjanak - közölte szerdán a Magyar Posta.

Az olcsó tömegtermékeket kínáló online piactér az elmúlt években megnyitotta felületét az európai eladók előtt, Magyarországon pedig 2025 eleje óta elérhető. A platform a Posta szerint olcsóbb és közvetlenebb értékesítési lehetőséget kínál a hazai vállalkozásoknak itthon és a régióban is.

A tervek alapján a Temura regisztráló magyar eladók a jövőben egy helyen intézhetnék a csomagfeladást és a visszaküldéseket is. Ehhez a Magyar Posta az ország egészét lefedő, a legkisebb településekre is elérő hálózatát adná.

A Posta közlése szerint a most aláírt megállapodás egyelőre csak szándéknyilatkozat, de azt mutatja, hogy a két cég nyitott a további együttműködésre, ami hosszabb távon a magyar e-kereskedőknek kedvez. (MTI)