Lefestették a Meloni-arcú angyalt a római templomban

Szürke festékkel takarták el a Giorgia Meloni arcvonásait viselő freskót. Szerdán, amikor a San Lorenzo in Lucina bazilika kinyitotta kapuit, az angyal arca eltűnt. A teste megmaradt, de az arcát egy lazán felkent festékréteg takarta el.

Rómában múlt héten kisebb botrányt váltott ki, hogy egy helyi templomban a restaurálás óta az egyik angyalról az olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni arca köszön vissza a San Lorenzo in Lucina bazilikában. A la Repubblica számolt be arról, hogy a templomban található, II. Umberto királynak emléket állító márványszoborcsoport egyik díszítő, kezében Olaszország térképét tartó angyalának arcvonásai immár Melonit idézik.

Így nézett ki akkor:

Az angyal restaurálás előtt és után

És így szerdán:

Így néz ki most az angyal feje. Fotó: RICCARDO DE LUCA/Anadolu via AFP

A La Repubblica, amely szombaton hozta nyilvánosságra a Meloni-szerű angyalról a képet a címlapján, azt írta, hogy a Meloni-anygalt készítő restaurátor éjszaka takarta le azt a templomi hatóságok kérésére. A restaurátor, Bruno Valentinetti bevallotta az újságnak, hogy az angyalt Meloni alapján mintázta meg, de nem mondta meg, miért.

A római egyházmegye és az olasz kulturális minisztérium is vizsgálatot indított az első cikkek után. Az eredeti festmény csak 2000-ből származik, így nem arról van szó, hogy a templom történelmi örökségét rongálták volna meg. 2023-tól kezdve szivárgó víz rongálta meg a bazilikát, ezért kellett most felújítani. De Baldassare Reina római bíboros, a pápa római vikáriusa ragaszkodott ahhoz, hogy politikai alaknak nincs helye a templomi művészetben.

Az olasz miniszterelnök is megszólalt az ügyben. „Nem, én egyáltalán nem nézek ki angyalnak” – írta a hétvégén a közösségi médiában Meloni, nevetős/síró emoji mellett a mű fotójával.

(Associated Press)