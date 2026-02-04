Merényletben ölték meg Kadhafi fiát

Líbiai ügyészek tájékoztatása szerint négy ismeretlen fegyveres támadó lelőtte Szaif al-Iszlám Kadhafit, Moammer Kadhafi 53 éves fiát. A közlemény szerint a támadók betörtek a férfi zintáni otthonába. „Az áldozat lőfegyver okozta sérüléseibe halt bele” – írták az ügyészek, hozzátéve, hogy keresik a támadókat. Egy másik változat szerint nővére a libiai televíziónak azt mondta, hogy a férfi az ország algériai határ menti részén halt meg. Nem tisztázott, hogy ki állhat a merénylet mögött.

Szaif al-Iszlám Kadhafi Fotó: IMED LAMLOUM/AFP

Szaif al-Iszlám Kadhafira egykor apja nyilvánvaló utódjaként tekintettek. Moammer Kadhafi 1969-től 2011-ig tartó országlása alatt fia is rettegett hatalommal bírt. A 2011-es forradalom után közel hat évig raboskodott egy rivális milícia fogságában Zintánban. Azzal vádolták, hogy kulcsszerepet játszott a kormányellenes tüntetések brutális elfojtásában. A Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) is emberiségellenes bűnök miatt akarta bíróság elé állítani a 2011-es ellenzéki tiltakozások elfojtásában betöltött állítólagos szerepéért. 2015-ben távolléte ellenére halálbüntetésre ítélték Tripoli egyik bíróságán a megtorlásokért. Triploiban az ENSZ által támogatott kormány gyakorol ellenőrzést.

Kadhafi mindig tagadta, hogy örökölni szeretné apja hatalmát, mondván, a hatalom átvétele „nem majorság, amit örökölni lehet”. 2021-ben azonban bejelentette, hogy indul az elnökségért az azóta határozatlan időre halasztott választásokon.

(BBC)