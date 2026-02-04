Rongálásért elítélték, mégse áll le: Heindl Péter pécsi aktivista újra célba vette a kormányplakátokat

A pécsi Heindl Péter évek óta küzd az általa jogsértőnek tartott kormányzati plakátkampányok ellen. Ezúttal a Brian élete egyik jelenetét idézve vörös festékkel pingálta rá a kormány legújabb, Brüsszelt támadó plakátjaira: „Az állami kampányplakát választási csalás!”

Az aktivista a Facebookon számolt be legújabb akciójáról. Mint írta, „napi penzumként” három pécsi kormányzati óriásplakátra és több kisebb hirdetésre festette fel a fenti disclaimert, a bejegyzéshez pedig fotókat is mellékelt. Saját beavatkozását választási csalás elleni fellépésnek minősítette.

Heindlt a plakátok átfestésétől az sem tartotta vissza, hogy tavaly ősszel a Pécsi Ítélőtábla egy korábbi ügyben rongálásért jogerősen elítélte. Álláspontja szerint az állam közterületi politikai hirdetései beavatkoznak a pártok közötti választási versenybe, amit a választási törvény és az uniós jog is tilt, mivel az államnak politikailag semlegesnek kellene maradnia. Elmondása szerint mindezt többször jelezte a választási szerveknek, a rendőrségnek és a bíróságoknak is, de mivel nem történt érdemi fellépés, saját eszközeihez nyúlt.

Heindl munkásságával ebben a videóban foglalkoztunk bővebben: