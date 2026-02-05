A Tisza petíciót indít a külföldön élő magyarok szavazásának megkönnyítéséért

Jöjjön létre minden külföldi településen 1 szavazóhely 100 regisztrált választó után, és nyíljanak újabb szavazóhelyek minden további 1000 regisztrált fő után – ezt követelik Magyar Péterék, mondván: a választójog nem kiváltság, hanem alapjog. A Tisza a csütörtökön kiadott közleményében azt írja: több százezer magyar él külföldön úgy, hogy nem adhatja le a szavazatát levélben. Ők „a külképviseleti szavazóhelyiségek fájóan alacsony száma miatt” sokszor egész napos utazásra kényszerülnek, ráadásul a szavazóhelyiségnél „zsúfoltság és végeláthatatlan sorban állás várja őket”.

A 2022. áprilisi választáson valóban nagyon sok külföldi szavazóhelyiségnél tolongtak tömegek, például Hágában



Fotó: ANP via AFP

Párizsban

Párizs Fotó: Olvasónk

vagy Berlinben.

Berlin

Négy éve 97 ország összesen 146 pontján alakítottak ki szavazóhelyiségeket a külföldön élő magyarok számára. Voltak országok, ahol akár már pár száz kilométeres autózással el lehetett jutni a legközelebbi szavazóhelyre, de ha például valaki az amerikai Középnyugaton él, egy irányba is akár ezer kilométeres utazásra kényszerülhetett.

A Tisza által elindított petíció a párt honlapján már aláírható. A szövege szerint a magyar állampolgárok arra kérik a kormányt és a parlamentet, hogy „növeljék a külképviseleti szavazóhelyiségek számát, és tegyék lehetővé a választójog tényleges gyakorlását minden külföldön élő vagy ott tartózkodó magyar számára”, ugyanis a mostani szabályozás „csökkenti a részvételt és torzítja a demokratikus folyamatokat”.