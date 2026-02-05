Csúnyán elszámolta magát a kormány, a várt összeg felét sem költhették lakáscélra az önkéntes nyugdíjpénztári vagyonból

Finoman szólva is népszerűtlen lett az a kormányzati akció, amivel a tavaly év során adómentesen lehetett lakáscélokra felhasználni az önkéntes nyugdíjpénztári pénzeket. A Grantis szakértői által készített felmérés szerint a tagoknak csupán az 5-6 százaléka élt ezzel a lehetőséggel, akik átlagosan 2 millió forintot vettek fel a nyugdíjvagyonukból.

A legtöbben lakás felújítására, bővítésére, korszerűsítésére használták fel a pénzt, a legkevesebben pedig új ingatlan vásárlásához vették igénybe a nyugdíjcélú megtakarításukat.

A kormány eleinte úgy számolt, hogy ezzel a lehetőséggel 300 milliárd

forint mozdulhat meg, az MNB első háromnegyed évre vonatkozó adatai szerint azonban addig 92 milliárd forint értékben történtek kifizetések és a tagok 4,4 százaléka élt a lehetőséggel.