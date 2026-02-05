Épp akkor oldották fel a TikTok tiltását Albániában, amikor az alkotmánybíróság vizsgálódni kezdett volna

Feloldotta az albán kormány a TikTok tavaly márciusban bevezetett ideiglenes tilalmát – írta meg az MTI. A betiltás kérdése azután merült fel, hogy 2024 végén két fiatal osztálytárs úgy összeverekedett egy TikTokon kialakult vita miatt, hogy az egyik belehalt az esetbe.

A kormány érvelése szerint a platform agresszívvá teszi a fiatalokat. A TikTok akkor tagadta, hogy a platformjuk vezetett volna a diákgyilkossághoz, de az albán miniszterelnök, Edi Rama elkötelezett volt a platform egy évre szóló betiltása mellett.

A tilalom feloldását néhány órával azelőtt jelentették be, hogy az albán alkotmánybíróság megvizsgálta volna a tilalmat elrendelő kormányhatározatot. A határozat ellen az albán újságíró-szövetség, egy oknyomozó médium és egy civil szervezet is panasszal élt, mondván a TikTok betiltása sérti az albán alkotmányt.

Edi Rama miniszterelnököt az ellenzék azzal vádolta, hogy a platform használatát politikai okokból tiltotta be két hónappal a 2025-ös parlamenti választás kampánya előtt.