helyreigazítás

Valótlanul állítottuk, hogy „A magyar állami szervezetek közül a legmagasabb korrupciós kockázat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság közbeszerzéseiben figyelhető meg, ahol szinte minden beszerzés versenyeztetés nélkül zajlik.”

Valótlanul állítottuk továbbá azt is, hogy „az NMHH-nál tavaly sikerült egyéni rekordot döntenie a 0,992-es korrupciós kockázati szinttel: az odaítélt 254 szerződésből csak 1-nél volt legalább két ajánlattevő, a többi 253 esetben nem volt verseny.” A cikkbe épített második grafikon alatti, a grafikon értelmezését szolgáló magyarázó szöveg keretében valótlan állítás, hogy a médiahatóság vonatozásában korrupciós kockázatok merültek fel.

A valóság fentiekkel szemben ugyanis az, hogy a Korrupciókutató Központ Budapest (CRCB) legfrissebb jelentésében az NMHH közbeszerzéseit, továbbá az általa kötött szerződéseket nem vizsgálta, ennek okán az NMHH vonatkozásában semmifajta korrupciós kockázatot nem állapított meg.”