Idén akár már fenntarthatatlanná is válhat az orosz gazdaság a szankciók miatt az EU szankciós megbízottja szerint

A nyugati szankciók „jelentős hatással” vannak az orosz gazdaságra – jelentette ki az EU szankciós megbízottja, Moszkva teljes körű ukrajnai inváziójának negyedik évfordulója előtt. David O'Sullivan, veterán ír tisztviselő szerint a szankciók „nem csodaszerek”, és mindig számolni kell azzal, hogy megkerülik azokat, de ragaszkodott hozzá, hogy lassan négy év elteltével van hatásuk. „Meglehetősen optimista vagyok. Úgy gondolom, hogy a szankcióknak valóban jelentős hatása volt az orosz gazdaságra” – mondta a Guardiannek adott interjúban.

David O'Sullivan Fotó: MEIRAMGUL KUSSAINOVA/Anadolu via AFP

„Lehetséges, hogy 2026 folyamán eljutunk egy olyan pontra, ahol az egész már fenntarthatatlanná válik, mivel az orosz gazdaság nagy részét nagyon eltorzította a háborús gazdaság kiépítése a polgári gazdaság rovására”, tette hozzá.

Vlagyimir Putyin hadigépezete a háború kezdete óta ugyanis jelentős nyomás alatt van: az olajbevételek zuhannak, az infláció 6 százalék körüli, a kamatlábak pedig 16 százalékon állnak. Az orosz költségvetés olaj- és gázkitermelésből származó bevételei januárban a felére csökkentek, így 2020 júliusa óta a legalacsonyabb szintre estek – közölte a moszkvai pénzügyminisztérium.

Az EU 19 szankciós kört vezetett be Oroszország ellen Ukrajna 2022-es teljes körű inváziója óta, több mint 2700 személyt és szervezetet célozva meg, és leállítva a kereskedelmet olyan jelentős területeken, mint az energiaipar, a repülés, az informatika, a luxus- és fogyasztási cikkek, a gyémántok és az arany.