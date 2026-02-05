Mától lehet átjelentkezést, mozgóurnát kérni az áprilisi választásokra

Csütörtöktől lehet benyújtani a 2026-os általános országgyűlési választásokhoz kapcsolódó kérelmeket, közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI).

A tájékoztatás szerint a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok 2026. február 5-től átjelentkezési, mozgóurna- és külképviseleti átjelentkezési kérelmeket nyújthatnak be a 2026. évi országgyűlési választásra vonatkozóan.

Folyamatosan kérhetik továbbá a nemzetiségi névjegyzékbe vételt vagy törlést, a kampánycélú adatkezelés engedélyezését vagy tiltását, a fogyatékossággal élők szavazásához szükséges segítséget, a választójog igazolását, valamint személyes adataik ellenőrzését.

Fotó: Ruprech Judit/MTI/MTVA

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok névjegyzékbe vételi vagy regisztrációs kérelmet nyújthatnak be a 2026. évi országgyűlési választásra 2026. március 18-án 16:00 óráig. Regisztráció esetén jogosultak az országgyűlési képviselők választásán részt venni, és pártlistára szavazni. Emellett kérhetik névjegyzékbe vételük módosítását, regisztrációjuk meghosszabbítását vagy törlését.

A fenti kérelmek online, személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatóak be, írják.