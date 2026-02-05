Visszaeső pizzabűnözőt fogtak Amerikában: betört, sütött, eladott

Nem akármilyen bűncselekményt lepleztek le az Egyesült Államokban: az észak-kaliforniai Kinston városkában egy 41 éves férfi, bizonyos Jonathan Hackett kétszer is betört egy pizzériába, és ott megpróbált illegálisan pizzát sütni és eladni. Az első akciója idején zárva volt a hely, így akkor több pizzát is elkészített és értékesített, az árukat megtartotta, írja az Independent.

A Little Caesars pizzéria az észak-karolinai Kinstonban, ahová Jonathon Hackett kétszer is betört Fotó: Google Maps

Lehet, hogy ezt még meg is úszta volna, de másodszor is megpróbálkozott a pizzabűnnel. Csakhogy akkor még voltak az alkalmazottak az egyébként már bezárt étteremben, akik riasztották a rendőröket. „A helyszínre érkezve a rendőröket arról tájékoztatták, hogy a 41 éves Jonathon Hackett, egy korábbi alkalmazott, két egymást követő alkalommal is illegálisan hatolt be a helyiségbe” – közölte a Kinstoni Rendőrkapitányság.

A jelentés azt is megjegyezte, hogy Hackett a második alkalommal állítólag összeverekedett a többi alkalmazottal, amikor azok megpróbálták megakadályozni őt. Az előállításakor készült rendőrségi fotó alapján elég valószínű, hogy ez tényleg így történt. Az ellene felhozott vádak között lopás, betöréses lopás, hamis indokkal történő vagyonszerzés (vagyis lopás) és a városi kijárási tilalom megsértése is szerepel.