92 éves nő vezette a Toyota Priust, ami élelmiszerboltba csapódott Los Angelesben, hárman meghaltak a balesetben

Egy 92 éves nő elvesztette az uralmat autója felett, ami elsodort egy kerékpárost, majd élelmiszerboltba csapódott Los Angelesben – írja az AP híre alapján a Telex. A balesetben hárman meghaltak.

A Toyota Priust vezető idős nő még egy háztömbnyit haladt, miután elütötte a kerékpárost, majd a 99 Ranch Market pékségébe csapódott a jármű. A boltban tartózkodók közül többen az autó alá szorultak.

Az üzletben lévők közül egy 30 és egy 50 éves férfi, valamint egy 42 éves nő a helyszínen életét vesztette. Két férfit kritikus állapotban, kettőt kisebb sérülésekkel szállítottak kórházba.