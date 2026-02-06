Autóval együtt óvodást is lopott Sülysápon, most azt állítja, hogy egy ismeretlentől vette a kocsit

„Én nem vittem el azt a kocsit, és azt sem tudtam, hogy van benne egy gyerek, nem raktam ki őt sehol – állította a Blikknek K. Milán. – Valójában nem is voltam Sülysápon, én ezt a kocsit Újszászon vásároltam valakitől hatvanezer forintért” – magyarázta. Arra a kérdésre nem tudott vagy nem akart válaszolni a lapnak, hogy ki adta el neki ennyi pénzért a járművet.

Szerda reggel egy apa a két gyerekét autóba ültette, és elindult a szokásos útjára Sülysápon – írta meg a sztorit korábban a 444 –, előbb a kisebbel megállt a bölcsődénél, őt oda bevitte, addig a nagyobb, óvodás korú gyereke a járó motorral várakozó autó hátsó ülésén ült. Az épp arra járó húszéves K. Milánnak feltűnt a Ford Focus, bepattant, és elhajtott vele. Amikor az apa kijött a bölcsődéből, azonnal hívta a rendőrséget, miközben a tolvaj dél felé tartott az autóval. Útközben észrevehette, hogy a hátsó ülésen ott van egy kisgyerek, ezért a Sülysáptól hat kilométerre lévő Úriban egy bolt előtt megállt, a gyereket kitette, majd elhajtott. A kicsit az üzlet dolgozója vette észre, aki hívta a rendőrséget, és elmondta azt is, hogy egy gyerek elmondta neki, ellopták az autójukat.

A 20 éves K. Milánnak a Blikk cikke szerint tetemes a bűnlajstroma, összesen hét lopási ügyét most egyesítették, amiket így együttesen vizsgálnak és bírálnak el. A lap információi szerint egy esetben elektromos robogót, hat alkalommal autót lopott. „Négy autót valóban elloptam, de a többi nem igaz. Ebből tavaly volt három és most januárban egy. A motornál csak társtettes voltam. Nem tudtam őket továbbadni, csak megtetszettek, ezért loptam” – magyarázta a Blikknek.