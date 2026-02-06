Elfogatóparancsot adtak ki a Magyarországon bujkáló volt lengyel igazságügy-miniszter ellen

Pénteken a lengyel legfőbb ügyészség elfogatóparancsot adott ki Zbigniew Ziobro, a Fidesszel szövetséges PiS párt kormányának korábbi igazságügyi minisztere ellen, írja a német Die Zeit. A politikust hazájában 26 bűncselekménnyel 26 bűncselekménnyel, többek között bűnszervezet létrehozásával és irányításával, hatalommal való visszaéléssel vádolják, a gyanú szerint egy állami alapból politikai szövetségesekhez, ismerősökhöz juttattak pénzeket, de abból költöttek a Pegasus kémszoftver megvásárlására is. Ha elítélik, akár 25 évet is kaphat.

Egy varsói bíróság csütörtökön elrendelte Ziobro letartóztatását, csakhogy ő decemberben a feleségével együtt menedékjogot kapott az ilyen trollkodásra mindig nyitott magyar kormánytól (ékesszóló, magyar nyelvű Fidesz-párti, Tisza-ellenes Facebook-poszttal hálálta meg a diplomáciai vihart is kavart mentőövet). A bíróság egész napos tárgyalás után hozta meg a döntést, miután a letartóztatásról szóló tárgyalást előzőleg kétszer is elnapolták. Ziobro ügyvédei közölték, hogy fellebbeznek.

Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró az elfogatóparancsról szóló Facebook-bejegyzésében azt írja: Ziobro körözésén – akárcsak a volt helyetteséén, a régebben hazánkban bujkáló Marcin Romanowskién – ott áll a következő szöveg: „A körözött személy elrejtése vagy a szökésében való segítségnyújtás akár 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”. Korábban a lengyel vádhatóság arról tájékoztatta Panyit, hogy vizsgálják: Romanowski szökésében és rejtegetésében magyar állampolgárok is érintettek lehetnek-e.

Zbigniew Ziobro és Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA



