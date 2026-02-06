Kínai hotelben szexeltek, utólag tudták meg, hogy ezrek látták a róluk készült felvételt

2023-ban egy férfi (a BBC cikkében Eric álnéven szerepel) épp pornót keresett, amikor teljesen lefagyott. A videón ugyanis, ami a szeme elé került, saját magát és barátnőjét ismerte fel.

Beléptek egy szobába, letették a táskáikat, aztán szexeltek.

Három héttel korábban Eric és a barátnője egy, a dél-kínai Sencsenben található hitelben szálltak meg. Mint kiderült, aktusukat egy elrejtett kamera rögzítette, és több ezer ember látta már azon a csatornán, ahol Eric is épp pornót keresgélt.

Így vált Eric nem csak a kémkamera-pornó fogyasztójává, hanem áldozatává is.

A kémkamerás pornófelvételek Kínában már csaknem egy évtizede pörögnek, annak ellenére, hogy mind a pornófilmek gyártása, mind azok terjesztése illegális az országban. Az utóbbi néhány évben egyre többször merül fel például közösségi médiafelületeken, hogy hogyan lehet megelőzni azt, hogy az ember ilyen típusú felvételek áldozatává váljon: nők osztanak meg például tippeket arról, hogyan lehet felismerni az egészen kicsi, néha csupán radírméretű kamerákat, mások már egyenesen sátrakat visznek magukkal a hotelszobáikba, hogy ne készüljön róluk ilyen illegális felvétel - írja a BBC.

Tavaly áprilisban Kína új rendeletekkel igyekezett megfékezni a kémkamerás pornófelvételek készítését, előírva például a szállodatulajdonosoknak, hogy rendszeresen ellenőrizzék, nincsenek-e rejtett kamerák a szobáikban.

Ettől még a jelenség nem tűnt el, a BBC több ezernyi olyan felvételt talált, amelyeket kémkamera-pornóként árusítottak több oldalon is, és amelyekben hotelszobákban felvett szexelő párok láthatóak.

Az anyagok nagy részét Telegram-csatornákon keresztül hirdetik, a BBC újságírója 18 hónap alatt hat különböző weboldalt és alkalmazást azonosított, amelyek azt állítják magukról, hogy összesen 180 hálószobába felszerelt kémkamerát üzemeltetnek, amelyek ráadásul nem csak rögzítik, de élőben is közvetítik a szállodai vendégek tevékenységét. Van olyan Telegram-csatorna, aminek több mint 10 ezer tagja van, 2017-ig visszamenően pedig több mint 6000 videót tartalmaz. A Telegram-csatorna csetcsoportjában a felhasználók folyamatosan figyelik a közvetítéseket, örülnek, amikor valami akcióba kezd, értékelik a teljesítményeket, megjegyzéseket tesznek, és kiakadnak, ha lekapcsolják a villanyt a szobákban. A nőket rendszeresen lealacsonyító gúnyneveken nevezik, ribancoknak, szukáknak, stb. titulálják őket.

A BBC újságírójának sikerült azonosítania egy ilyen kémkamera elhelyezkedését a közép-kínai Csengcsouban, a hotelszobában valóban meg is találták magát a kamerát, aminek a lencséje az ágyra fókuszált, és ami a fali szellőzőben volt elrejtve, és rá volt kötve az épület elektromos hálózatára.

A szobában egyébként volt egy rejtett kameraérzékelő is, egy online megvásárolható darab, amit a szálloda biztosított kötelező felszerelésként a szobához, direkt azért, hogy kiszűrje az ilyen kémkamerákat. Ehhez képest nem szűrte ki a szobában működő példányt.

A kémkamerát üzemeltetők a lebukás után azonnal letiltották a kamerát, a csetcsoportban pedig rögvest el is terjedt a hír, amit a felhasználók úgy kommentáltak:

„De kár, abban a szobában van a legjobb hangminőség!”

Néhány órával később azonban a csapat bejelentette, hogy máris üzembe állítottak egy másik szállodában egy új kémkamerát.

Kínában szigorú szabályok vonatkoznak a kémkamerák értékesítésére és használatára, ehhez képest a BBC munkatársai viszonylag könnyen tudtak vásárolni egyet az ország legnagyobb elektronikai piacán, Huaqiangbeiben.

Arról nincsenek pontos adatok, hogy hány embert állítottak bíróság elé kémkamerás pornó miatt, a kínai hatóságok ugyanis az elmúlt években elég kevés részletet osztottak meg erről, de nagy általánosságban Kína egész területét lefedték az ilyen ügyek az északi Jilin tartománytól a déli Guangdongig.

A BBC megkeresésére a Telegram először nem reagált, később viszont újbóli érdeklődésre csak annyit közöltek, hogy a felületükön kifejezetten tiltják a nem konszenzusos pornográfia megosztását, és proaktívan moderálják is azt, naponta akár több millió ilyen tartalmat is eltávolítanak.

A BBC által azonosított, kémkamerás pornót hirdető Telegam-fiókokat azóta törölték, a weboldal azonban, ahonnan ezeket a felvételeket a fogyasztók megvásárolhatják, továbbra is üzemel.

Eric és barátnője azóta is a trauma hatása alatt vannak, csak kalapban lépnek ki az utcára, nehogy bárki felismerje őket, és kerülik a szállodai szobákat is. Eric már nem tölt le kémkamerás pornót az internetről, de azért időről-időre rájuk néz, mert attól tart, hogy a róluk készült felvételek ismét felbukkanhatnak valahol.