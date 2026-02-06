Rogán korábbi helyettes államtitkára a Tisza siófoki jelöltjének jóbarátja, még a segítségét is felajánlotta a kampányához

Csonka Ernő 2012-ben, amikor még területi közigazgatásért és választásokért felelős helyettes államtitkár Fotó: kormany.hu

Rogán egykori helyettes államtitkára a Tisza belső kampánycsapatának tagja Siófokon – ezzel a címmel jelent meg cikk szerdán a magyarnarancs.hu-n.

Ez arról szól, hogy decemberben a Tisza siófoki képviselőjelöltje, Csatári Ernő vállalkozó a kampánycsapata tagjaként mutatta be Csonka Ernőt. Azt mondta róla, hogy gyerekkori barátja, és jogi tanácsokkal segíti majd a Tisza munkáját. A beszámoló szerint azt nem említette, hogy

Csonka korábban Rogán Antal minisztériumának helyettes államtitkára volt, majd innen ült át a Nemzeti Koncessziós Iroda (NKI) elnöki székébe.

Az önmagában nem kirívó, hogy a korábban fideszes Magyar Péter pártjának dolgoznak korábbi fideszesek, de Rogán személye és a sokak szemében az intézmenyesített korrupciót megtestesítő koncessziós szerződések azért mégis felvetnek kérdéseket.

Magyar Péter tavaly nyáron posztolt arról, hogy kormányra kerülve „a TISZA haladéktalanul megkezdi a koncessziós szerződések felülvizsgálatát”. Októberben a Tisza gazdasági szakértője arról beszélt a 444-nek, hogy amikor egy befektető „megkapja az összes magyar autópálya működtetési és fejlesztési koncesszióját 30 évre előre, [az] láthatóan nem a versenyről szól. Ilyenkor mindig felmerül a gyanú, hogy ez valamilyen szempontból előnytelen a magyar államra nézve. Ez az újonnan felállítandó Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal feladata lesz”.

A magyarnarancs.hu megkérdezte a Tisza sajtóosztályát, hogy „a párt vezetésének tudomásával és jóváhagyásával nevezte-e ki Csatári Ernő jogi tanácsadójának és a kampány jogi ügyeit intéző megbízottnak Csonka Ernőt, valamint nem tartják-e aggályosnak Csonka Ernő korábbi politikai szerepvállalását az Orbán-kormányban, illetve későbbi pozícióját a Nemzeti Koncessziós Iroda élén, amely a nemzeti autópálya-koncessziót Mészáros Lőrinc konzorciumának ígérte”. Válasz nem érkezett, és sem Csatári, sem Csonka nem reagált érdemben ezekre a felvetésekre.

Pénteken írtam én is a Tisza sajtóosztályának, ahonnan az alábbi válasz érkezett:

„Csonka Ernő nem tagja Csatári Ernő kampánycsapatának. Az illető 4 éve magánügyvédként dolgozik Somogy megyében, és felajánlotta a jelöltnek a segítségét arra az esetre, ha a körzetben TISZA önkénteseit a kampány során bármilyen támadás érné. Semmilyen érdemi pozíciója és feladata nincs a TISZA-ban.

Jelenleg mintegy 50 ezer önkéntes segíti ingyenesen a rendszerváltást. Többen közülük korábban különböző szinteken dolgoztak a NER-ben, és nem véletlenül hagyták ott azt.”

