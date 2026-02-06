Trump magáról akarja elnevezni a világ egyik legnagyobb pályaudvarát és a washingtoni repteret

Trump magángépe a Palm Beach reptéren, mielőtt elindulna a Dulles reptér felé Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP

Trump több nevezetes helyet és kormányzati programot is elnevezett már magáról, mióta visszatért hivatalába. Az NBC-nek most több forrás is megerősítette, hogy az amerikai kormány azzal kereste meg Chuck Schumer demokrata frakcióvezetőt, New York szenátorát, hogy

a washingtoni Dulles nemzetközi repülőtér és a világ egyik legnagyobb közlekedési csomópontja, a New York-i Penn Station vegye fel Donald Trump elnök nevét. Cserébe a kormány folyósítja az amúgy már odaítélt támogatást egy közlekedési gigaprojekthez.

Az értesülést egyelőre se Schumer, se a Fehér Ház nem kommentálta. A gigaprojekt egy New York és New Jersey között régóta tervezett alagút a Hudson folyó alatt, amely emberek milliónak tenné egyszerűbbé az életét, és a közmegegyezés szerint jelentős gazdasági fellendülést hozna. A projekt megvalósulásához szükséges forrásokat a Trump-adminisztráció egy ideje különböző indokokkal visszatartja, ezért New York és New Jersey államok már be is perelték a kormányt.

Penn Station, részlet - naponta 600 ezer ember száll itt át Fotó: SPENCER PLATT/Getty Images via AFP

Kirsten Gillibrand, New York állam másik demokrata szenátora kijelentette: „Ezek a névhasználati jogok nem cserélhetők el semmilyen tárgyalás keretében, ahogyan a New York-iak méltósága sem. Követelem, hogy az elnök helyezze az embereket az első helyre, és folytassa ezt a projektet, valamint az összes többit, amelyet kormánya a személyes haszna érdekében zárolt.”

Trumpnak már üzletemberként is az volt a mániája, hogy minél nagyobb épületekre, minél nagyobb betűkkel legyen felírva a neve. Újraválasztása óta ennek a hobbinak már elnökként hódol, ezúttal állami épületekkel és projektekkel, közpénzből.

Magáról nevezte el az olcsóbb gyógyszereket biztosító programját,

a szupergazdagok állampolgárság-vásárlását biztosító kezdeményezését Trump Arany Kártyának hívják,

egy amúgy általa bezárt állami intézménynek most már Donald J. Trump Egyesült Államok Béke Intézete a neve,

míg a világ egyik leghíresebb rendezvényhelyszíne egy ideje a Trump Kennedy Center nevet viseli.

Fotó: CELAL GUNES/Anadolu via AFP

Utóbbi ellen a Kennedy család egy része is hevesen tiltakozott, a művészek elkezdték lemondani a fellépéseket, ezért Trump bezárta, mondván, majd kitalál neki egy új profilt.

A washingtoni reptér átnevezésére amúgy már beadtak egy törvényjavaslatot a republikánusok, egy floridai képviselő pedig a Palm Beach-i reptér nevébe is beszuszakolná a szerény vezető nevét. (NBC)