Elrabolták a koncertje után, egy Volvo csomagtartójában találták meg az X Factor-győztes macedón énekest

Egy Volvo csomagtartójában, megkötözve találták meg a szerb rendőrök Daniel Kajmakoszki macedón énekest a Belgrád-Újvidék-autópályán. Kajmakovszki, aki tíz éve indult az Eurovízión is, miután hazájában megnyerte az X Factor Adriát, szombat este Belgrádban lépett fel.

Hogy ezután pontosan mi történt, egyelőre nem világos, de a kora reggeli órákban többen egy autó csomagtartójába kényszerítették, megkötözték, és elindultak vele a vajdasági Ruma felé.

Miután az énekes egyik barátja értesítette a rendőröket, nagyjából az összes szerb fegyveres testület üldözőbe vette az emberrablókat a terrorelhárítástól a csendőrségig. Az üldözés egy fizetőkapunál ért véget, amikor a Volvo sofőrje elvesztette uralmát az autó felett, és a korlátnak ütközött. A két fegyveres támadónak sikerült elmenekülnie még azelőtt, hogy a rendőrség odaért volna. Ők végül Kajmakoszkit megkötözve találták meg az autóban.

A szerb Blic szerint az énekes azt mondta a kiszabadítása után, hogy az elrablói angolul és törökül beszéltek egymással, így valószínűleg külföldiek lehettek. Az elkövetők húszezer eurós váltságdíjat követeltek a szabadon bocsátásáért.