Megvan a téli olimpia első nagy drámája: mentőhelikopter vitte el Lindsey Vonnt, a női alpesi sí legendáját

Máris itt van a téli olimpia egyik legnagyobb drámája: a sérülése ellenére is elinduló Lindsey Vonn néhány másodperccel a rajtja után hatalmasat esett a női lesiklóversenyen, nem tudott talpra állni, mentőhelikopter jött érte. Ezzel a 41 éves amerikai olimpiai bajnoknak könnyen lehet, hogy a pályafutása is véget ért.

Vonn igazi legenda, 84-szeres világkupagyőztes, a sportág történetének egyik legnagyobb alakja, az egyetlen nő, aki mind az öt klasszikus alpesi sí versenyszámban nyert világkupát. Sérülések és balszerencse miatt azonban csak egyszeres olimpiai bajnok, és az idei téli olimpián úgy is odaállt a startvonalra, hogy kilenc nappal előtte, az olimpia előtti utolsó versenyén elszakadt a keresztszalagja.

Ez már eleve egy nagy visszatérés volt számára: 2019-ben visszavonult, és a tavalyi szezonra tért vissza, idén pedig a sérülése előtt elképesztő formát mutatott. Kérdéses volt, hogy kibírhatja-e a térde a versenyzést, de ő mindenképpen indulni akadt, és az olimpia helyszínén az utolsó edzésen már neki volt a harmadik leggyorsabb ideje.

Fotó: TIZIANA FABI/AFP

A vasárnapi verseny első futamában azonban alig indult el, 12 másodperc és egy elvileg egyszerűnek tűnő bukkanó után elvesztette az egyensúlyát, és hatalmasat esett. A bukás után Lindsey Vonn nem tudott felállni, fájdalmas arccal feküdt a hóban, és mentőhelikopter jött érte a pályára. A műlesiklás és az olimpia nélküle folytatódik.

A számot az amerikai Breezy Johnson nyerte.