Mókázott egyet a szülei telefonjával, riasztották miatta az izraeli légierő vadászgépeit

Egy, a szülei telefonjával szórakozó gyerek miatt vadászgépeket riasztottak Izraelben egy leszálláshoz készülő Wizzair-géphez vasárnap. A Londonból Tel-Avivba tartó, utasszállítóhoz „egy feltételezett biztonsági incidens miatt” riasztották az izraeli légierő gépet.

A gépen Izraelbe tartó házaspár azt jelentette, hogy egyikük telefonján arab nyelven a „terrorista” szó jelent meg. Biztonsági fenyegetéstől tartottak, ahogyan a gép személyzete is. Ezért továbbították a Tel-Avivba a történteket, ahonnan vadászgépeket indítottak a gép elfogására.

Mint kiderült, az utaspár gyermeke tréfából átnevezte a szülei telefonján a hálózat nevét. A gép ezután rendben leszállt a Ben Gurion repülőtéren, de az utasokat leszállás után biztonsági ellenőrzésnek vetették alá.

Egyébként, bár a gyerek szórakozott a telefonnal, a szülők is hibáztak. Ha ugyanis betartották volna a szabályokat, és a leszállásig repülési üzemmódban tartják a mobiltelefonjukat, akkor ez nem történt volna meg. (MTI)