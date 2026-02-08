Valahol a milánói-cortinai hóban megbújik egy olimpiai ezüstérem néhány darabkája

A téli olimpia első érmeseinek egyike lett a svéd Ebba Andersson, aki a honfitársa, Frida Karlsson mögött és a norvég Heidi Weng előtt második helyen végzett a női sífutók tíz plusz tíz kilométeres tömegrajtos versenyében. Az ezüstérmét azonban nem sokkal a verseny után elveszítette, méghozzá szó szerint: kiesett a kezéből, eltört, és néhány darabját meg sem találta a hóban.

Andersson azt mondta az eset után, hogy Karlssonnal együtt a lelátóhoz igyekeztek, amikor a baleset történt. „Frida kitalálta, hogy menjünk oda a lelátón lévő családtagjainkhoz. Ahogy szaladtam utána, a sietség közben az érmem a hóba esett és több darabra tört”. Néhány darabját némi kotorászás után megtalálta, de, ahogy mondta, „az érem egyes részei még mindig ott vannak valahol a hóban”. Végül felhagytak a keresgéléssel, és most abban reménykedik, hogy a szervezők van valami B tervük az ilyen esetekre. (Aftonbladet)