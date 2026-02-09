119 milliárd forintot költött el a Fidesz-kormány konglomerátum az úgynevezett nemzeti konzultációkra

A kormány, vagyis a Fidesz, tehát ez a pártállami-állampárti konglomerátum 2011 óta tizenöt nemzeti konzultációt tartott, ezek összköltségvetése 119 milliárd forint volt – derítette ki a 24.hu adatigénylések és személyes iratbetekintések sorával. Az általuk feltárt adatokból kiderül, hogy a konzultáció elsősorban nem kérdőív – meglepetés! –, hanem kampányeszköz, hiszen háromszor annyit költöttek reklámra, mint az ívek nyomdai és postaköltségére.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A legdrágább a szuverenitásvédelminek mondott 2023-as konzultáció volt a maga 12,8 milliárdos reklámköltésével és a 3,15 milliárdos postázási és nyomdai költséggel, ez összesen csaknem 16 milliárd forintot jelent. Az Ukrajna-ellenes Voks2025-re 14,8 milliárd forint, a kamu Tisza-adó elleni „konzultációra” 12,3 milliárd forint ment el. A kezdeti konzultációk költsége ehhez képest kismiska volt, 2011-ben a két (szociálisnak nevezett, illetve alaptörvényről szóló) akcióra együtt is csak 1,5 milliárd forintot költöttek, az még az infláció hatásait figyelembe véve, jelenértéken sem éri el a 3 milliárdot.

Hogy mennyire döbbenetesen sok pénzt égetett el a kormány a Fidesz politikai céljaira, néhány szám, hogy mire lenne elég ma 119 milliárd forint (ami a már említett jelenérték-számítás, azaz inflációs hatás miatt, vagyis mai értékén számolva ennél is jóval nagyobb összeg):

a 2025. decemberi átlagnyugdíjjal számolva 476 ezer nyugdíjas egyhavi nyugdíjára vagy minden nyugdíjasnak majdnem egy újabb egyheti nyugdíjra;

az 5 milliárd forintos éves keretből kiindulva majdnem 24 évnyi szociális tűzifára;

a 2025-ös év táppénz-kiadásainak csaknem felére;

négy hónapnyi gyermekgondozási és örökbefogadói díjra (szintén 2025-ös adatok alapján);

nagyjából félévnyi babaváró-támogatásra vagy majdnem öt hónapnyi családi pótlékra;

az úgynevezett „térségi fejlesztési feladatok” teljes tavalyi összegére (113 milliárd forint volt ez a kiadás);

a teljes önkormányzati szektor több mint egyhavi általános normatív támogatására.

De persze Rogán Antal ennél sokkal okosabban el tudta költeni ez a 119 000 000 000 forintot, aki nem hiszi, járjon utána, kérdezze meg például Balásy Gyulát!