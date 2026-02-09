Áll a víz Újbuda néhány utcájában

Ivóvízvezetéket sértett meg egy munkagép Budapest XI. kerületében, minek következtében víz árasztotta el a Stoczek József és Kruspér utca környékét, az utcákat elborító víz egészen az autók küszöbéig elért.

A Fővárosi Vízművek a Telex kérdésére azt válaszolta, hogy a Bertalan Lajos utca 5–7. számnál egy 400 milliméter átmérőjű ivóvízvezetéket sértett meg egy munkagép. „Az érintett szakaszt munkatársainknak időben sikerült kizárniuk, de az addig kiömlő víz elöntötte a környéket.”

A Vízművek tájékoztatása szerint a sérült vezetékből kiáramló víz megrongálta az ugyanott futó 125 milliméteres közcsövet, amit ezért szintén ki kellett zárni a szolgáltatásból. Ez utóbbi miatt hét ingatlanban átmenetileg szünetel a vízellátás, a hiba teljes feltárása folyamatban van.