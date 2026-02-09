Lejtmenet: Gyurcsány mobil gumiszerelőt reklámoz a Tiktokon, és hogyan!

Új fázisba lépett Gyurcsány Ferenc politika utáni karrierje. A magát a visszavonulása óta íróként pozícionáló volt miniszterelnök váratlanul olyan trash-reklámfiguraként mutatkozott be a Tiktokon, aki az ismertségét gumiabroncsszettekre váltja. Mármint konkrétan. Gyurcsány ugyanis egy egyszemélyes mobil gumiszerelő mikrovállalkozást reklámoz azzal, hogy defektet kapott és ők jöttek megoldani a helyzetet. Már ez szédítő lenne, de Gyurcsány és a gumis ráadásul elsütnek, vagyis eljátszanak egy poént is. Ferenc ugyanis arról kezd panaszkodni, hogy jó volt ugyan a szolgáltatás, de a fiúk „nagyon későn jöttek”. A remek felvezetés után az új Antal Imre azt kérdezi a gumistól:

„Honnan jöttek?”

Mire a gumis:

„Elnézést kérünk, Őszödről jöttünk.”

Eltakartad az arcod? Pedig még nincs vége! A humor mesterei ugyanis még rátesznek egy lapáttal, amennyiben Gyurcsány így folytatja:

„Na, nem Őszödről jöttek, ezt tudom, hogy miért mondják.”

Ez olyan erejű, hogy a következő Start-egyezmény állítólag tiltani fogja, de most még el lehetett sütni.

„Na mindegy. Autó rendben van, gumi rendben van. Őszöd… ne ezt majd máskor megbeszéljük.”

– búcsúzik el Gyurcsány a döbbent Z-generációs Tiktok-pörgetőktől, majd a gumis is búcsúzik és függöny.

Bár Gyurcsány gyurcsányos szövege nehezen imitálhatónak tűnt, a reklám első látásra annyira meglepett, hogy AI-viccre gyanakodtam, így megkerestem a gumist. Aki vidáman elmesélte, hogy a videó abszolúte valódi és annyiban igaz is, hogy Gyurcsány Ferenc tényleg defektet kapott és őket hívta ki, ekkor támadt benne a reklámvideó ötlete.

Hogy ebből milyen következtetést vonhatunk le? Nem lehet olcsó a válás Gyurcsányéknál.