Óriásit játszott a védelem, a Seattle Seahawks nyerte a Super Bowlt

A Seattle Seahawks nyerte a profi amerikaifutball-ligát (NFL), miután a hétfő hajnali nagydöntőben viszonylag simán, 29-13-ra legyőzte a New England Patriots csapatát.

A Seahawks története során másodszor lett bajnok, legutóbb 2013-ban nyertek.

Drake Maye menekül Fotó: THEARON W. HENDERSON/Getty Images via AFP

A két csapat már játszott egymással Super Bowlt, 2015-ben, akkor a Patriots nyert Malcolm Butler utolsó másodperces labdaszerzésével. A Pats a konferenciadöntőben a Denver Broncos ellen nyert egy nyögvenyelős meccsen, míg a Seahawks nagy csatában verte a Los Angeles Ramset. A szakértők a döntő előtt küzdelmes, szoros meccset, és inkább Seattle győzelmet jósoltak.

Első félidő: nagyot játszó védelmek, Walker jó futásai

A Seahawks esélyesnek megfelelően kezdett, gyorsan eljutottak a célterületig, de ott a Patriots védelme megállította őket, így be kellett érniük egy 33 yardos mezőnygóllal (3–0). A Patriots támadósorozata is jól indult, de a félpályánál elhalt, miután sackelták az irányítót, a szezon második legértékesebb játékosának választott Drake Maye-t. Puntolniuk kellett, ami jól sikerült: a Seahawksot a saját 10 yardosukon belülre szorították, akik nem is jutottak sokáig, négy játék után elrúgták a labdát. A második drive-ból sem vitte sokra a Patriots, kétszer is földre vitték Maye-t. A Pats-védelem is hasonlóan dominánsan játszott, az első negyedet egy Seattle-punt zárta.

Fotó: RONALD MARTINEZ/Getty Images via AFP

A második negyed eleje a Seattle futójáról, Kenneth Walkerről szólt, aki előbb egy 31, majd egy 29 yardos futással gyorsan a vörös zónába juttatta csapatát. Hiába a nagy játékok, ebből a támadássorozatból is csak egy mezőnygólra futotta a Seahawksnak (6–0). Közben Seattle védelme egészen elképesztő teljesítményt nyújtott, a Patriotsnak öt támadásából ötször puntolnia kellett, Maye összesen 48 yardot passzolt. A félidő utolsó perceiben még egyszer támadhatott a Seahawks, de a vörös zónában ismét megállította őket a Pats védelme, így ebből is csak mezőnygól lett (9–0). A New England 2000 óta a hatodik csapat, ami nem szerzett pontot a döntő félidejéig.

Félidei show: önfeledt fieszta

A jelenlegi amerikai politikai környezetben külön érdekes volt a félidei show, amin a Puerto Ricó-i rapper, Bad Bunny – polgári nevén Benito Antonio Martínez Ocasio – lépett fel. A zenész a múlt heti Grammy-díjátadón már történelmet írt, ő lett ugyanis az első olyan előadó, aki teljes egészében spanyolul előadott lemezzel nyerte el a legjobb albumnak járó díjat.

A manapság a világ egyik legnépszerűbb előadójának számító Bad Bunny felkérésével az NFL egyértelműen olyan közönséget célzott meg, ami eddig kevésbé követte a sportot. A liga évek óta küzd azzal, hogy ne csak az idősebb, fehér közönséget szólítsa meg, hanem a fiatalabb és etnikailag sokszínűbb nézőket is. Sokaknak nem tetszett a választás, a tavaly meggyilkolt Charlie Kirk konzervatív influenszer-aktivista szervezete, a Turning Point USA egyenesen saját műsort szervezett All-American Halftime Show néven, country énekesekkel.

„Szerintem ez egy szörnyű döntés. Csak gyűlöletet szít. Szörnyű”

– mondta Trump a döntő előtt arról, hogy a kormány bevándorláspolitikáját többször is bíráló Bad Bunny-t kérték fel. Gyűlöletnek semmi jele sem volt a koncerten, helyette az egész stadionban fieszta hangulat volt, élő trombitásokkal, Lady Gagával, Ricky Martinnal, pazar díszlettel és koreográfiákkal. Akárcsak a Grammy-átadón, az üzenet most is az volt:

„A gyűlöletnél csak a szeretet erősebb”.

Második félidő: interception, sack, fumble

A második félidőt a Patriots kezdte, 58 másodperccel később már a Seahawksnál volt a labda. Ígéretes drive-nak tűnt – yardokban és időben is ez volt az eddigi leghosszabb –, Walker és Darnold futott, Rashid Shaheed és Jaxon Smith-Njigba elkapott, Touchdownig azonban negyedszer sem jutottak el, Jason Myers újabb mezőnygóljával lett 12-0.

Hogy mennyire nem találta a ritmust a Patriots, azt jól demonstrálja az a statisztika, hogy 5 perccel a harmadik negyed vége előttig összesen 67 yardot és mindössze négy first downt szereztek. Négy sikertelen próbálkozás után nagy nehezen sikerült egy újabb első kísérletet kiharcolniuk, de két játékkal később összeomlott a támadófal, a védők odaértek Maye-hez, aki kiejtette a labdát, így a Seahawks kifejezetten jó mezőnypozícióból kezdhette a negyedik negyedet.

Ezt labdavesztést pedig most már tényleg kihasználták, Sam Darnold jobbra hátrálva tökéletes passzt dobott a teljesen üresen álló AJ Barnernek, aki senkitől sem zavartatva elkapta a labdát, ezzel pedig három labdabirtoklásnyira nőtt a különbség a két csapat között (19-0).

Egy kis közjáték – előbb egy félmeztelen néző rohant a pályára, majd egy biztonsági őr is megsérült – után, 12,5 perccel a meccs vége előtt végre megérkezett a Patriots támadósora is a mérkőzésbe: Maye két tökéletes passzt dobott Mack Hollinsnak, a másodikból touchdown is lett (19-7).

Miután viszonylag gyorsan sikerült puntra kényszeríteni a Seahawkst, úgy tűnt, a lélektani előny a hátrányban lévő Patriotsnál lehet, de csak néhány pillanatig, Drake Maye ugyanis csúnyán eladta a labdát, amit Julian Love 35 yardon át hordott vissza a Patriots térfelére. Touchdown nem lett, de a mezőnygól is pont megfelelt a Seahawksnak (22-7).

Fotó: THEARON W. HENDERSON/Getty Images via AFP

A mérkőzés 4,5 perccel a vége előtt dőlt el, amikor Devon Witherspoon dobás közben eltalálta Drake Maye kezét, Uchenna Nwosu pedig elkapta a labdát, és 44 yardos touchdownra hordta vissza (29-7). A Patriots még szépített Stevenson elkapott touchdownjával (29-13), de innen már nem volt visszaút, teljesen megérdemelten nyerte meg a Super Bowlt a Seahawks.

Végig uralták a meccset védekezésben, folyamatosan nyomás alatt tartották Drake Maye-t, többször labdát szereztek, emellett fegyelmezetten, nagy hiba nélkül játszottak támadásban. Sam Darnold nem kockáztatott feleslegesen, Kenneth Walker futásai és Jason Myers mezőnygóljai pedig elégnek bizonyultak ahhoz, hogy megnyerjék a Vince Lombardi-trófeát.