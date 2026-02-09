Tömegével követnek el törvénysértéseket az ukrán toborzók az ukrán ombudsman szerint

Tömegessé váltak Ukrajnában a területi hadkiegészítő központok (TCK) alkalmazottai által elkövetett jogsértések a mozgósítási intézkedések végrehajtása során – jelentette ki hétfőn Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa.

„Az utóbbi időben tömegesen tapasztaljuk, hogy a TCK-k munkatársai azonosító jelvények nélkül tevékenykednek. Sajnos 2025-ben is azt láthattuk, hogy a TCK munkatársai tömegével takarják el szolgálati jelvényüket, ami a hatályos jogszabályok közvetlen megsértését, az állampolgárok jogait sértő személyek azonosításának megakadályozását jelenti”

– közölte Lubinec az ukrán parlament korrupcióellenes vizsgáló bizottságának ülésén, amelyet Olekszij Honcsarenko ellenzéki képviselő YouTube-csatornáján közvetítettek. Az ombudsman hangsúlyozta: a hadkiegészítő irodák alkalmazottainak nincs felhatalmazásuk arra, hogy feltartóztassanak, őrizetbe vegyenek, vagy kényszerrel fogva tartsanak állampolgárokat.

Beszámolt egy olyan esetről is, amikor a hadkiegészítők súlyosan bántalmaztak egy állampolgárt, aki később belehalt ebbe. „Példaként egy eset Kijevből: egy fiatalembert feltartóztattak a TCK munkatársai, amiről ő értesítette a családját is. A család ügyvédet fogadott, de senki sem tudott kapcsolatba lépni ezzel az emberrel. Ehelyett a hozzátartozók telefonhívást kaptak a kórházból, hogy koponyalékelést hajtottak végre, és ez az ember meghalt” – ismertette.

Lubinec példákat hozott fel a mozgósítottaknak okozott sérülésekre és a katonai szolgálatra nyilvánvalóan alkalmatlan személyek mozgósítására is. „A harkivi régióban nemcsak hogy nem engedték be az ügyvédet a TCK-ba, hanem még a lábát is eltörték. (…) a volinyi régióban a TCK munkatársai egy órán át fogva tartották az ombudsman képviselőit, akik vizsgálat céljából érkeztek oda. Voltak esetek, amikor a polgárokat a katonai orvosi bizottság után beírták az egységekbe, bár gerincproblémáik vannak, és nem tudnak golyóálló mellényt viselni” – sorolta.

Azt maga az ukrán kormányzat is egyre inkább elismeri, hogy a TCK működésével problémák akadnak. Mihajlo Fedorov, az új védelmi miniszter fogalmazott így a kinevezése előtti beszédében:

„A TCK (Területi Toborzási és Szociális Támogatási Központ) problémáját nem lehet figyelmen kívül hagyni. Átfogó ellenőrzés után rendszerszintű megoldást fogunk javasolni az évek során felhalmozódott problémák megoldására, ugyanakkor megőrizve az ország védelmi képességeit”

Amit ezen a téren várnak tőle elsősorban, az a mozgósítás és az emberi erőforrások jobb kihasználása. Ukrajna nem rendelkezik modern népességi adatokkal – az utolsó népszámlálás 2001-ben volt, így a lakosság nagy részéről korlátozott információ áll rendelkezésre. A cseh Seznám Zprávy által megkérdezett szakértők szerint a legnagyobb probléma, hogy a mozgósítás még mindig elavult, múlt századi elveken alapul, Ukrajnának ezért át kell állnia egy olyan modellre, amely megfelelő anyagi jutalmazással aktívan motiválja az embereket a szolgálatra, továbbá gyorsabban és pontosabban tudja kiválasztani a megfelelő jelölteket.

A mozgósítás problémája nem abból fakad, hogy a korhatárt nem csökkentették 18 éves korra, ahogy azt például Joe Biden is sürgette, hanem a jelenlegi rendszer gyakorlatilag nem működik: Fedorov 200 ezer szökött katonáról beszél, és szerinte akár 2 millióan is elkerülték a jelenlegi sorozási rendszert. Az ukrán hadsereg másik problémája, amire Zelenszkij is felhívta a figyelmet Fedorov kinevezésekor, hogy nagyon egyenetlen az egyes dandárok teljesítménye, így hiába akadnak magas harcértékű, hatékonyan működő egységek, ha közben számos szervezetlen, rosszul vezetett és létszámban sem megfelelően feltöltött dandár is akad. Ezért az is cél, hogy egyenletesebben osszák el az emberanyagot az egyes egységek között.