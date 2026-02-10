A NOB betilthatta az ukrán szkeletonversenyző sisakját, amin a háború áldozatainak képei szerepelnek

Az ukrán szkeletonversenyző, Vladiszlav Heraszkevics azt állítja, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) betiltotta a sisakját, amin az ukrajnai háború áldozatainak képei szerepelnek – írja a BBC.

A 26 éves sportoló a sisakot a milánói-cortinai téli olimpia egyik edzésen viselte, és már a játékok előtt jelezte: az eseményt arra kívánja felhasználni, hogy felhívja a figyelmet a háborúra. A sisakra elhunyt sportolók – köztük a műkorcsolyázó Dmitro Sarpar, a súlyemelő Alina Peregudova, az ökölvívó Pavlo Iscsenko és a jégkorongozó Olekszij Lohinov – képei is rákerültek.

Fotó: HAHN LIONEL/KMSP via AFP

„Ez a döntés összetöri a szívemet. Úgy érzem, a NOB cserbenhagyja azokat a sportolókat, akik az olimpiai mozgalom részesei voltak, amikor nem engedi, hogy a sportarénában emlékezzünk meg róluk – ott, ahová ők már soha nem térhetnek vissza. Annak ellenére, hogy korábban volt példa hasonló megemlékezésekre, a NOB most külön szabályokat alkalmaz, kizárólag Ukrajnával szemben”

– írta, jelezve, hogy a sportolók, a nemzeti olimpiai bizottságok és a NOB közötti kommunikációért felelős Toshio Tsurunaga elment a Sportolói Faluba, hogy ezt közölje vele. A döntést elvileg az Olimpiai Charta 50-es szabályával indokolták, ami így szól:

„Az olimpiai helyszíneken, versenyhelyszíneken vagy bármely más olimpiai területen semmilyen demonstráció, illetve politikai, vallási vagy faji propaganda nem engedélyezett.”

A NOB egyelőre nem erősítette meg hivatalosan, hogy valóban betiltotta a sisak használatát. Heraszkevics korábban azt mondta, tiszteletben kívánja tartani az olimpiai szabályokat, amelyek tiltják a politikai demonstrációt a helyszíneken, miközben továbbra is fel akarja hívni a figyelmet az ukrajnai háborúra a játékok idején. A mostani olimpián 13 orosz és 7 fehérorosz sportoló indulhat egyéni semleges sportolóként (Individual Neutral Athlete, AIN).

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en köszönte meg Heraszkevicsnek, hogy „emlékezteti a világot küzdelmünk árára”. Bejegyzésében azt írta: „Ez az igazság nem lehet kényelmetlen vagy oda nem illő, és nem nevezhető politikai demonstrációnak egy sporteseményen. Ez emlékeztető arra, hogy milyen a mai Oroszország.”