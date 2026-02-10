Akkumulátorfeldolgozó üzemet építenének Pilisjászfaluba, a helyiek tüntetést szerveznek

Az NT Recycling Kft. akkumulátor-feldolgozó üzemet építene Pilisjászfaluba, ami jelentős ellenállást váltott ki a helyiek körében – írja a HVG.

Az önkormányzat képviselő-testülete szerint a terület tulajdonosa még 2024 végén kezdeményezte az övezet átsorolását kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területről ipari gazdasági területté. A folyamat 2024 novemberében indult, de a testület átgondolta a dolgot, és inkább úgy határozott, hogy GIPe-besorolást adna a területnek. Ez azt jelenti, hogy

„olyan, környezetre jelentős kedvezőtlen hatást nem gyakorló gazdasági rendeltetésű ipari, energiaszolgáltatási, megújuló energiaforrás műtárgyai, valamint településüzemeltetési építmények és raktárak elhelyezésére szolgál, amik más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el”.

A testület álláspontja szerint ebben az övezetben nem kaphatna engedélyt egy lítiumion-akkumulátorokból származó veszélyes hulladékok kezelésével foglalkozó, hazai referenciával nem rendelkező cég.

Ezzel párhuzamosan 2025 augusztusában az NT Recycling Kft. környezeti hatásvizsgálati eljárást kezdeményezett, amit a hatóság augusztus 25-én el is indított. Szántó Vilmos polgármester tájékoztatása szerint december elejéig nem történt érdemi eljárási lépés, ezért a kérelmező az eljárás szüneteltetését kérte, amihez az önkormányzat hozzájárult. A polgármester szerint azonban a projekt végül mégsem állt le: a környezeti hatásvizsgálat megindításáról szóló hivatalos közlemény 2026. február elején érkezett meg az önkormányzathoz. Az önkormányzat időközben független mérnökirodát is megbízott az engedélyezési dokumentáció szakmai véleményezésével.

A Környezetvédelmi Hatóság közlése szerint a tervezett üzemben évente 1876 tonna, lítiumion-akkumulátorok gyártásából származó veszélyes hulladékot gyűjtenének, tárolnának és hasznosítanának. Az akkumulátorok feldolgozása során alumíniumot, rezet és vasat, valamint nikkelt, kobaltot, mangánt és lítiumot tartalmazó úgynevezett „fekete masszát” nyernének ki, amit az Európai Bizottság veszélyes hulladéknak minősített.

Menczer Tamás, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt mondta, amíg ő képviseli a választókerületet, nem épülhet a térségben veszélyes hulladékot feldolgozó üzem. A cég korábban őt is megkereste, de elutasította a beruházást, ahogyan a kormány és az állami befektetési ügynökség is.

A beruházás ellen pénteken 18 órától fáklyás demonstrációt tartanak, az útvonal érinti többek között a Logisztikai Parkot és a Polgármesteri Hivatalt is.