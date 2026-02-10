Európai elfogatóparancs kiadását kérték a Magyarországon bujkáló volt igazságügyi miniszter, Zbigniew Ziobro ellen

Európai elfogatóparancs kiadását kezdeményezte a lengyel ügyészség az illetékes varsói bíróságnál a Magyarországon politikai menedékjogban részesített Zbigniew Ziobro lengyel ellenzéki képviselő, volt igazságügyi miniszter ellen – közölte a lengyel államügyészség.

Az államügyészség a folyamodványban arra hivatkozik, hogy Ziobrót Lengyelországban összesen 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsítják, és az ellene folytatott eljárás során megállapították, hogy a politikus „feltehetőleg az egyik európai uniós ország területén tartózkodik”. A közlemény szerint Ziobro tartózkodási címe „ismeretlen”.

A varsói kerületi bíróság múlt csütörtökön rendelte el a volt igazságügyi miniszter három hónapos előzetes letartóztatását, másnap lengyelországi körözés indult ellene. A politikus fényképével ellátott körözési felhívást a varsói rendőrség honlapján is közzétették, felszólítva a Ziobro tartózkodási helyét ismerő állampolgárokat, hogy közöljék azt a hatóságokkal.

Fotó: Beata Zawrzel/NurPhoto via AFP

Ziobro aznap a TV Republika lengyel konzervatív hírtelevíziónak azt nyilatkozta: tartózkodási címe ismert, szerepel az ügyvédje által a lengyel hatóságoknak átadott iratokban is. A volt miniszter a tévé élő adásában maga próbálta felhívni a körözésben feltüntetett rendőrségi telefonszámot, de a vonal foglalt volt.

A Polsat News lengyel kereskedelmi tévében hétfőn azt kérdezték Czeslaw Mroczek belügyminiszter-helyettestől, hogy valóban telefonáljanak-e a lengyel lakosok a rendőrségre, ha tudják, hol van Ziobro. „Egyelőre ne, mert tudjuk, hol van” – válaszolta Mroczek.

Két lengyel politikus is van Magyarországon

Zbigniew Ziobro az előző kormány által létrehozott Igazságosság Alapnál történt állítólagos visszaélések egyik gyanúsítottja. Az ugyanebben az ügyben meggyanúsított, Magyarországon szintén politikai menedékjogban részesített Marcin Romanowski volt igazságügyminiszter-helyettes, ellenzéki parlamenti képviselő ellen már 2024 decemberében európai elfogatóparancsot adtak ki, de ennek életbe léptetését az Interpol nemzetközi rendőri együttműködési szervezet tavaly áprilisban Romanowski ügyvédje szerint elutasította.

Tavaly decemberben a varsói kerületi bíróság is törölte a Romanowski európai körözését kezdeményező korábbi döntését. Dariusz Lubowski bíró akkor úgy ítélte meg, hogy a Romanowski elleni nyomozás körül „törvényellenes politikai befolyásolási kísérlet és a polgári szabadságjogok megsértése érzékelhető”.

Waldemar Zurek igazságügyi miniszter és főállamügyész (a két hivatalt Lengyelországban ugyanaz a személy tölti be) ezután közölte: Romanowski európai körözését az ügyészség újból kérvényezte a bíróságnál, egyúttal Lubowski kizárását is kezdeményezték az üggyel összefüggő további döntéshozatalból. (MTI)