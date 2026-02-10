Gázfegyverrel lőtték fejbe Nagytevel polgármesterét

Gázpisztollyal rálőttek Orbán Sándor polgármesterre nagyteveli hivatalában – írja az InfoPápa.

A helyi lap információi szerint egy férfi betört a hivatalba, majd többször rálőtt a polgármesterre. A három lövésből kettő eltalálta Orbánt, mentőhelikopterrel szállították a győri kórházba. A fejét is érte találat, ugyanakkor az állapota nem életveszélyes, az épületet a saját lábán hagyta el.

A falubeliek elmondása alapján az elkövető egy a településre néhány évvel ezelőtt költözött idős férfi lehetett. A lap tudósítójának többen is arról számoltak be, hogy a férfi mentális problémákkal küzdhetett, többször üldözési mániára utaló jeleket mutatott, képtelen történeteket mesélt.

Az épületben működik a település óvodája is, a gyerekeket az ablakon keresztül menekítették ki. A rendőrség elfogta a férfit, az ügyben későbbre ígértek tájékoztatást.

Magyar Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt a Facebookon reagált a történtekre, felszólítva Pintér Sándort, hogy „haladéktalanul hozza nyilvánosságra az ügy részleteit, és tegyen meg mindent, hogy újra rend és béke legyen. Egyetlen közhivatalt viselő honfitársunknak és egyetlen magyarnak se kelljen rettegnie, hogy merénylet áldozatává válik! Mielőbbi teljes gyógyulást kívánunk a polgármester úrnak!” – írta.