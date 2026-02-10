Megláttak valamit a fák között, amit nem lett volna szabad, vagy egy elborult szektavezér végzett a követőivel egy bolgár erdőben? Egyre homályosabb a bolgár Twin Peaks rejtélye

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A tobzódó összeesküvés-elméletek és a közvélemény mellett a politikusok is tombolnak a hat halálos áldozattal járó rejtélyes bulgáriai bűnügy miatt, amit az ügyészség is a „bolgár Twin Peaks”-nek nevez.

A kétszeres hármas gyilkosság első helyszínéről csak Petrohan-esetként emlegetett tragédia történetében valóban extrém mértékben halmozódnak a fantáziát mozgató szálak. Egy rejtélyes civil szervezet meglehetősen homályos tevékenységgel, politikai kapcsolatok, egy távolról Bear Gryllsre emlékeztető profi túlélő / spirituális guru által vezetett kváziközösség a természetben élő gyerekekkel és fiatalokkal, embercsempészekre / illegális erdőirtókra / drogcsempészekre és egy rejtélyes leleplezésre utaló találgatások, a politikai maffiával és az ügyet eltussolni próbáló rendőrséggel szembeni vádak egészen magas szintekről - miközben egyelőre úgy tűnik, valójában senki nem tudja, miért kellett meghalnia a Balkán-hegység erdőségeiben hat embernek, köztük egy 15 éves fiúnak.

A kettős tragédia február 2-án kezdődött azzal, hogy egy erdei menedékházban égő tűzhöz riasztották a rendőröket.

Mire ők kiértek a Szófiától északra, a szerb határ közelében lévő Petrohan-hágóhoz, a menedékház már teljesen leégett, a kunyhó előtt pedig három holttest hevert. Ők, szemben két bezárt kutyával, akik a ház emeletén pusztultak el a lángokban, nem a tűzben haltak meg: mindhármuk fején lőtt seb volt.

A február 2-ai tragédia helyszíne: a leégett Petrohan menedékház a Petrohan-hágónál.

A rendőrség ugyan eleinte nem hozta nyilvánosságra az áldozatok nevét, az ismerősök és a sajtó gyorsan beazonosította őket: egy 51 éves hegymászó-búvároktató, egy 49 éves ügyvéd és egy könyvelőcég 45 éves tulajdonosa halt meg az erdei házikónál. A rendőrségi boncolás első, most kedden nyilvánosságra hozott eredményei szerint külső tényező nem játszott szerepet a halálukban: a nyomok alapján közvetlen közelről, saját maguk adták le a lövést, vagyis a három középkorú férfi valamiért öngyilkos lett.