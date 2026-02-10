Trump kereskedelmi minisztere elismerte, hogy együtt ebédelt Jeffrey Epsteinnel a bűnöző magánszigetén

Miután mindkét párt törvényhozói részéről egyre erősödnek a lemondását követelő felszólítások, Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter elismerte, hogy ebédelt az elítélt szexuális bűnelkövető Jeffrey Epsteinnel a kegyvesztett pénzügyi befektető magánszigetén.

„Valóban ebédeltem vele, amikor egy hajóval utaztam egy családi nyaraláson”

– mondta Lutnick a szenátus költségvetési bizottsága előtt tett tanúvallomásában, hozzátéve, hogy az eset 2012-ben történt.

Fotó: NATHAN POSNER/Anadolu via AFP

Epstein 2008-ban Floridában bűnösnek vallotta magát állami szintű, kiskorúakat is érintő, prostitúcióval kapcsolatos vádakban, egy rendkívül vitatott megállapodás keretében, ami lehetővé tette, hogy elkerülje a szövetségi vádemelést.

Lutnick többek között azt mondta:

„A feleségem velem volt, ahogy a négy gyerekem és a dadánk is.”

„Egy másik házaspár is velünk volt, ők is ott voltak a gyerekeikkel.”

„És valóban, ebédeltünk a szigeten, körülbelül egy órán át.”

Thomas Massie republikánus képviselő a hétvégén lemondásra szólította fel a kereskedelmi minisztert – aki Wall Street-i milliárdos, és régóta Donald Trump szövetségese. A CNN műsorában Massie azt mondta: „Őszintén szólva meg kellene könnyítenie az elnök életét, és egyszerűen le kellene mondania.” Massie szerint az Epstein-botrány nagyon megrázta a brit politikát, és „ha ez Nagy-Britanniában történt volna, már rég távozott volna” Lutnick.

Robert Garcia kaliforniai demokrata képviselő szerint „Lutnicknak le kell mondania, vagy el kell bocsátani”, „és válaszolnia kell a kérdéseinkre”. További demokraták is Lutnick távozását követelték, köztük Ro Khanna, Ted Lieu és Melanie Stansbury képviselők, valamint Adam Schiff szenátor.

A reggeli tanúvallomásában Lutnick azzal érvelt, hogy „alig volt bármi köze” Epsteinhez. „Azért vagyok itt, hogy világossá tegyem: akkor találkoztam Jeffrey Epsteinnel, amikor New Yorkban egy szomszédos házba költöztem mellé” – mondta. „A következő 14 évben még két alkalommal találkoztam vele, amennyire emlékszem, mindössze kétszer” – tette hozzá. „Hat évvel később találkoztunk egyszer, majd másfél évvel azután még egyszer, és soha többé” – mondta Lutnick.

A miniszter korábban azt állította, hogy 2005-ben megszakította a kapcsolatot Epsteinnel, de a legutóbb nyilvánosságra került iratcsomag azt mutatja, hogy a kereskedelmi miniszter 2012-ben arról beszélt, hogy felkereste a szexuális bűnelkövető szigetét – négy évvel azután, hogy Epsteint 13 hónap börtönre ítélték kiskorú prostitúcióra közvetítése miatt. (Guardian)