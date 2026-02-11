Csökken a sör iránti kereslet, hatezer munkahelyet szüntetne meg a Heineken

A Heineken a következő két évben akár hatezer munkahelyet is megszüntethet, ami globális létszámának mintegy 7 százalékát érinti – írja a Financial Times.

A leépítések a sörfőzdéket és az irodai pozíciókat egyaránt érintik, és elsősorban az európai gyárbezárásokhoz, a kisebb piacok összevonásokhoz, valamint a háttérfunkciók központosításához kapcsolódnak. A vállalat szerint a mesterséges intelligencia is szerepet kap majd a közös szolgáltató központok bővítésében.

A lap azt írja, a döntés hátterében a sör iránti csökkenő kereslet áll, a tavalyi évben a cég eladásai 1,2 százalékkal estek vissza 2024-hez képest.

Fotó: ERIC BERACASSAT/Hans Lucas via AFP

Különösen Európában és az amerikai kontinensen esett vissza az értékesítés, az eladott sörmennyiség 3,4, illetve 2,8 százalékkal csökkent. Ezzel szemben a nettó árbevétel 1,6 százalékkal, 28,9 milliárd euróra nőtt, amit a feltörekvő piacok – például Nigéria, Etiópia, Vietnam és India – teljesítménye húzott fel. A cég bevételei a vártnál jobban, 4,4 százalékkal nőttek, ugyanakkor 2026-ra már csak 2–6 százalékos profitnövekedést vár a korábban jelzett 4–8 százalék helyett.