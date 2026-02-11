Hozzáférhet a Mol is Afrika legnagyobb feltáratlan olajkészletéhez

Közel húsz év után először osztott ki új olaj- és gázkutatási engedélyeket Líbia, a nyertesek között ott van a Mol konzorciuma is. A magyar cég a spanyol Repsollal és a török állami TPOC-cal közösen kutathat energiahordozók után az észak-afrikai országban.

A líbiai nemzeti olajvállalat (NOC) 2007-ben hirdetett utoljára licitkört. Az ország a politikai kockázatok ellenére igyekszik újra felpörgetni olajiparát. Az első körben a szárazföldi Sirte- és Murzuq-medencék, valamint a Földközi-tengeri Cyrenaica-mező legfontosabb területeit osztották ki.

Fotó: MOHAMMED ELSHAIKY/Anadolu via AFP

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója szerdai közleményében Észak-Afrika egyik legígéretesebb tengeri kutatási területének nevezte a földközi-tengeri blokkot. „Örömmel jelentem be, hogy mindössze két héttel a líbiai nemzeti olajvállalattal kötött stratégiai partnerségi megállapodás aláírása után a Mol-csoport belép Líbiába – mondta. – Hálásak vagyunk azért a segítségért, amit kaptunk a két ország kormányától, és azért is, hogy erre a jövőben is számíthatunk” – tette hozzá.

A konzorciumban a spanyol Repsol lesz az operátor 40 százalékos részesedéssel, a török állami Turkish Petroleum szintén 40 százalékot birtokol, a Mol-csoport 20 százalékos tulajdonrésszel csatlakozik a projekthez.

A Mol–Repsol–Turkish Petroleum konzorcium az Offshore Area 07 tengeri blokk kutatási jogait szerezte meg, ami több mint 10 300 négyzetkilométer tengeri területet fed le, és Bengázi városától mintegy 140 kilométerre található. Más nagy szereplők is megjelentek a licitkörben: az olasz Eni és a Qatar Energy az Offshore Area 01-en kapott jogokat, a Chevron a szárazföldi Sirte S4 mezőn kezdhet kutatásba. A déli Murzuq-medencében a nigériai Aiteo nyerte el az M1-es blokkot, ami ritka példa arra, hogy egy független afrikai vállalat is belép a líbiai kitermelési szektorba.

A Budapest–Tripoli tengely

Magyarország és Líbia január végén Budapesten állapodott meg energetikai együttműködésről. Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója egyetértési megállapodást írt alá a NOC vezetőjével, Maszud M. Szulemannal. A Mol szerint a partnerség a szénhidrogén-kutatás, a műszaki innováció és a nyersolaj-kereskedelem területén alapoz meg hosszabb távú együttműködést.

A Mol kilenc országban rendelkezik kutatási és kitermelési eszközökkel, és nyolcban termel is: Horvátországban, Azerbajdzsánban, Irakban, Kazahsztánban, Oroszországban, Pakisztánban, Egyiptomban és Magyarországon. A cég célja, hogy napi termelését öt éven belül legalább 90 ezer hordó olajegyenértékre növelje, ehhez erősítenie kell a nemzetközi portfólióját. Ennek részeként kötött együttműködéseket a kazah KazMunayGasszal, az azeri Socarral és a török Turkish Petroleummal.

A Mol tavaly nyáron minősítette magát operátornak a líbiai nemzetközi licitkörben, 47 vállalat egyikeként. A lépés célja, hogy a cég több forrásból szerezzen be nyersolajat, és erősítse a pozícióját a feltörekvő kitermelési piacokon. A csoport Tripoliban kutatás-termelésért felelős ügyvezető alelnököt is foglalkoztat. (via Világgazdaság)