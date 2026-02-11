Letartóztatta a bíróság a Bászna Gabona sikkasztással gyanúsított vezérigazgatóját

Letartóztatta a Nyíregyházi Járásbíróság a Bászna Gabona Zrt. csaknem tízmilliárd forintos sikkasztással gyanúsított vezérigazgatóját.

A Nyíregyházi Törvényszék közleménye szerint a különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmények miatt indult eljárásban a nyomozási bíró egy hónapra rendelte el a gyanúsított letartóztatását.

A megalapozott gyanú szerint a férfi egyedüli, önálló képviseletére feljogosított vezérigazgatója volt annak a mátészalkai telephelyű zrt.-nek, melynek fő tevékenysége gabona, feldolgozatlan dohány, vetőmag-nagykereskedelem, valamint ezen termékek raktározása és tárolása volt.

A felvásárlásokat és értékesítéseket területi képviselői munkakörben foglalkoztatott munkavállalók szervezték, azonban az adásvételi- és tárolási szerződések aláírására kizárólag a gyanúsított volt jogosult, és az ő engedélyével lehetett terményt is elszállítani a zrt. telephelyeiről.

A bírósági közlemény szerint 2025 márciusa és decembere között a gyanúsított tizenöt gazdasági társasággal kötött adásvételi szerződést és raktározási megállapodást, azonban a vevők által rábízott termények jelentős része a cég telephelyein nem volt ott, a kitárolási kérelmeket nem, vagy csak részben teljesítették.

Ezzel a gyanúsított összesen több mint 9 milliárd 927 millió forint értékben károsította meg a sértetteket. A vezérigazgató akár 15 évet is kaphat.

A bíróság azért tartóztatta le a férfit, mert fennáll a szökés és a tanúk befolyásolásának veszélye.

A bírósági végzés ellen a gyanúsított és védője fellebbezett - derült ki az MTI híréből. A cég ellen a NAV is felszámolási eljárást indított. A cégben korábban Kósa Lajos testvére is benne volt, a 444-nek nyilatkozó megkárosított gazdák szerint a gondok azután kezdődtek, hogy ő kiszállt.