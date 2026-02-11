Sírva vallotta be a norvég biatlonos az olimpián, hogy megcsalta a barátnőjét, nem győzött miatta bocsánatot kérni

A norvég Sturla Holm Lagreid kedden bronzérmet nyert a férfi 20 kilométeres egyéni biatlonversenyen a milánói–cortinai téli olimpián. A futam után a norvég közszolgálati NRK-nak adott interjú váratlan fordulatot vett.

A sportoló a versenyről hirtelen a magánéletére váltott, és könnyek között elmondta, három hónapja megcsalta „élete szerelmét”, akivel akkor fél éve voltak együtt.

„Hat hónappal ezelőtt találkoztam életem szerelmével. A világ legszebb, legkedvesebb emberével. És három hónappal ezelőtt elkövettem életem legnagyobb hibáját, és megcsaltam őt” – mondta a kamerák előtt.

Később hozzátette, hogy azért beszél erről nyilvánosan, mert szeretné, ha a nő látná, mennyit jelent számára.

A vallomás nem aratott osztatlan sikert. Több kritikusa szerint Lagreid rosszkor és rossz helyen hozta szóba a magánéletét, mert ezzel elvonta a figyelmet csapattársáról, Johan Olav-Botnról, aki aranyérmet nyert a számban.

A norvég VG című lap elérte Lagreid volt barátnőjét, aki nem hatódott meg a nyilvános vallomástól.

„Nehéz megbocsátani neki. Még azután is, hogy az egész világ előtt szerelmet vallott – idézte őt a lap. – Nem én választottam, hogy ebbe a helyzetbe kerüljek, és fájdalmas, hogy ezt el kell viselnem. Kapcsolatban voltunk, tisztában van az érzéseimmel ezzel kapcsolatban.”

Az újság nem nevezte meg a nőt, aki nem keresi a nyilvánosságot, és névtelen szeretne maradni.

Egy nappal az interjú után Lagreid közleményt adott ki a norvég csapaton keresztül, azzal, hogy megbánta a történteket.

„Mélységesen sajnálom, hogy ezt a személyes történetet megosztottam egy olyan napon, amely a norvég biatlon ünnepe volt” – írta.

„Mostanában nem igazán vagyok önmagam, és nem gondolkodom tisztán

– magyarázta. – Elnézést kérek Johan-Olavtól, aki megérdemelte volna a teljes figyelmet az aranyérme után. Elnézést kérek a volt barátnőmtől is, aki akaratán kívül került a média reflektorfényébe. Remélem, jól van.” Hozzátette: „Ezt nem tudom visszacsinálni, de mostantól magam mögött hagyom és az olimpiára koncentrálok. Erről több kérdésre nem válaszolok.” (Euronews)