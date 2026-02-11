Zelenszkij bejelentette: február 17-18-án az Egyesült Államokban folytatódhat az ukrán–orosz–amerikai egyezkedés

Azt ukrán elnök elfogadta Washington javaslatát az újabb tárgyalási fordulóra, amelyet február 17–18-án tartanának az Egyesült Államokban – ezt maga Volodimir Zelenszkij közölte a Bloomberggel. Egyelőre nem tudni, hogy Oroszország beleegyezik-e az amerikai helyszínbe. Az ukrán elnök szerint a következő egyeztetésen elsősorban a területi kérdések kerülnek napirendre.

A tárgyalásokon felmerülhet az az amerikai javaslat is, amely a Donbaszban szabad gazdasági övezetet hozna létre ütközőzónaként. Zelenszkij szerint ezt egyik fél sem támogatja igazán. „Eltérő elképzeléseink vannak róla. Abban maradtunk, hogy a következő találkozóra mindenki hozza el a saját elképzelését arról, hogyan nézhetne ez ki" – mondta a lapnak adott interjúban.

Az eddigi két tárgyalási fordulót Abu-Dzabiban tartották. Zelenszkij ezeket konstruktívnak nevezte. A legutóbbi egyeztetésen főleg a tűzszünet részleteiről és annak amerikai ellenőrzéséről tárgyaltak, de a pontos szövegben nem tudtak megállapodni. „Az oroszoknak van egy megfogalmazásuk, nekünk egy másik, az amerikaiaknak egy harmadik” – mondta.

Ukrajna azt szeretné, ha a Donbaszban a csapatok a jelenlegi frontvonal mentén maradnának. A Kreml továbbra is az egész régió feletti ellenőrzést követeli, azokra a területekre vonatkozóan is, amelyeket nem tudott elfoglalni. Zelenszkij szerint az ütközőzóna irányításáról az Egyesült Államoknak egyértelmű álláspontot kell kialakítania.

„Ha ez a mi területünk – és ez a mi területünk –, akkor annak az országnak kell irányítania, amelyhez tartozik” – mondta.

Arról is beszélt, hogy az amerikai félidős választások miatt Washington szeretné júniusig lezárni a háború befejezéséhez szükséges tárgyalásokat. Az amerikai fél azt javasolja, hogy minden dokumentumot egyszerre írjanak alá. Ukrajnában viszont a békemegállapodást parlamenti szavazással vagy népszavazással kell jóváhagyni. Zelenszkij többször jelezte, hogy a harcok befejezése után népszavazást tartana.

A következő fordulón gazdasági kérdések is szóba kerülhetnek, ezért az ukrán delegációhoz csatlakozik Olekszij Szobolev gazdasági miniszter is.

Zelenszkij ugyanakkor figyelmeztetett: egy esetleges megállapodás után is komoly kihívások várnak Ukrajnára. Az újjáépítés, a szociális kiadások és a hadsereg fenntartása hosszú távon több milliárd dollárt igényel. Világos finanszírozási terv nélkül gazdasági megrázkódtatás jöhet. Szerinte európai részvételre is szükség lesz, mert a befagyasztott orosz eszközök nem fedezik a hosszú távú igényeket.

Közben az orosz légicsapások az ukrajnai energiahálózatban súlyos károkat okoztak: akár 10 gigawattnyi termelőkapacitás esett ki, ami csúcsidőben napi 5-6 gigawattos áramhiányt jelent. Egyes erőműveket csak a következő fűtési szezonra tudnak helyreállítani.

