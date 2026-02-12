A nagy NATO-tagállamok már nem bíznak abban, hogy az USA elrettentené az ellenségeket

A Politico friss felmérése számszerűsíti azt, amire az elmúlt egy évben már számos jel utalt: Donald Trump sajátos kísérletei a régóta fennálló nemzetközi kapcsolatok átírására elidegenítik az Egyesült Államok hagyományos partnereit: négy kulcsfontosságú NATO-szövetséges országban meredeken csökkent az Egyesült Államok iránti bizalom az elmúlt évben.

A megkérdezett országok mindegyikében jóval többen tartják az Egyesült Államokat megbízhatatlan szövetségesnek, mint megbízhatónak. Németországban a válaszadók fele, Kanadában 57 százaléka vélekedett így, de Franciaországban is több mint kétszer annyian mondták megbízhatatlannak az USA-t, mint megbízhatónak. Az amerikaiak hitelessége az Egyesült Királyságban maradt meg a legerősebben, de itt is csak viszonylagosan: a megkérdezett britek 35 százaléka tartja megbízható szövetségesnek az Egyesült Államokat, míg 39 százalékuk megbízhatatlannak.

Fotó: ANDREW LEYDEN/NurPhoto via AFP

Az amerikai katonai erőt is egyre inkább bizonytalan tényezőként látják. A felmérésben Franciaországban és Németországban relatív többségben voltak azok, akik nem hiszik, hogy ellenségeik tartózkodnának egy esetleges támadástól az Egyesült Államokkal fennálló kapcsolatuk miatt. Az Egyesült Királyságban pedig egyetlen év alatt 10 százalékponttal csökkent azok aránya, akik még mindig hatékony elrettentő erőnek tartják az USA-t egy ellenséges támadással szemben.

Az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Németországban a negatív vélemények meghaladják a pozitívakat olyan kérdésekben, mint hogy az USA védi-e a demokráciát, osztja-e az értékeiket, illetve megbízható szövetségesként viselkedik-e. Franciaországban mindössze a válaszadók 17 százaléka értett egyet azzal az állítással, hogy „az Egyesült Államok osztja az értékeinket”, míg 49 százalékuk nem értett egyet. Németországban a megkérdezettek 50 százaléka mondta azt, hogy az USA nem osztja az értékeiket, és csupán 18 százalékuk vélte úgy, hogy Washington védi a demokráciát.

„Tavaly a közvélemény úgy érezte, hogy az Egyesült Államok megbízhatatlan szövetséges, de mégis kulcsfontosságú, amely – bár kissé kiszámíthatatlan – elrettenti az ellenségeket” – idézi a Politico a kutatás vezetőjét. „Mostanra azonban az európai közvélemény már nem tekinti magától értetődőnek a NATO-szövetség által nyújtott transzatlanti elrettentést, sőt alig hiszi, hogy egyáltalán létezik.”

Bár a kulcsfontosságú NATO-országok közvéleménye egyre kritikusabban látja az Egyesült Államokat, a válaszadók bizonyos reményt is kifejeztek a jövőre nézve. Németországban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban relatív többség úgy véli, hogy Trump meggyengítette ugyan a kétoldalú kapcsolatokat, de azok helyreállhatnak, miután távozik a hivatalából. (Politico)