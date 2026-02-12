Petymegek, szerválok, mosómedvék – titkos állatkertet számoltak fel a hatóságok Keszthelyen

Titkos állatkertet számoltak fel a hatóságok Keszthelyen. Egy férfi családi házának udvarán, sőt még a nappaliban is védett és veszélyes állatok éltek – írja a Zala megyei rendőrség. A 45 éves férfit természetkárosítás bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Fotó: police.hu

Közönséges petymegek, szerválok, muntyákszarvas, mosómedvék, szurikáták, selyemmajmok, különleges papagájok, és egy ormányos medve is a gyűjtemény része volt.

Fotó: police.hu

Egyes példányokat a Fővárosi Állat- és Növénykert fogadta be, a többiekről a természetvédelmi hatóság intézkedett. A rajtaütésről egy videót is közzétett a Zala megyei rendőrség. (police.hu)

