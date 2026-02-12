Republikánus képviselők szavaztak Trump vámjai ellen, az elnök szerint ezt még megbánják

Republikánus képviselők együtt szavaztak demokratákkal az amerikai Képviselőházban Donald Trump Kanadára kivetett büntetővámjainak visszavonásáról. A lépés szimbolikus, a törvényt ugyanis előbb a felsőháznak, azaz a Szenátusnak is el kéne fogadnia, ami nem valószínű, az pedig még kevésbé, hogy Trump az aláírásával szentesít egy ilyen lépést.

A republikánusoknak nagyon vékony a többsége a Házban, így hat elhajló elég volt ahhoz, hogy az állásfoglalást a demokratákkal közösen megszavazzák. Az elnök a szavazás közben arról posztolt saját közösségi oldalán, hogy minden republikánus képviselő, aki a vámok ellen szavaz, meg fogja bánni, ha eljön a választások ideje (idén félidős választások tartanak az Egyesült Államok számos államában).

A Legfelsőbb Bíróság várhatóan a közeljövőben dönt arról, hogy Trumpnak egyáltalán a hatalmában áll-e kivetni ezeket a vámokat a törvényhozás beleegyezése nélkül. (via BBC)